Messi reflete sobre haters, aposentadoria, seu legado e Inter Miami em entrevista franca

Lionel Messi dispensa apresentações. Indiscutivelmente o maior atleta esportivo de todos os tempos, o argentino é curtindo suas férias de verão antes de sua revelação como A mais nova contratação do Inter Miami neste domingo.

Tarde da noite de terça-feira, TV Publica da Argentina publicou uma entrevista com o capitão da seleção na qual o renomado jornalista Sofia Martinez conheceu de perto a lenda durante sua viagem internacional à China.

Messi deu algumas respostas genuinamente honestas o tempo todo, principalmente ao falar sobre seu inimigos anteriores na Argentina.

Recebemos muitas críticas, barbaridades mais do que tudo porque falavam de coisas fora do futebol. Eles passaram dos limites da falta de respeito, o que não era certo. Mesmo que eles não tenham me contado, sei que minha família também sofreu com isso