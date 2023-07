Messi revisita triunfo da Copa América sobre o Brasil em aniversário de dois anos

euife sempre foi bom para Lionel Messimas nos últimos dois anos com o seleção argentina ter sido algo que nem mesmo ele poderia ter sonhado.

Tudo começou em uma importante noite de sábado no Rio de Janeiro em 2021. Messi havia chegado ao copa américa final pela quarta vez, esperando finalmente tirar aquele macaco perverso de suas costas. O que aconteceu depois foi nada menos que um conto de fadas.

Na segunda-feira, Messi deu uma pausa em seu férias com a esposa Antonela Roccuzzo para comemorar o aniversário de dois anos da conquista dessa Copa América.

Lionel Messi posta sobre a conquista da Copa América em 2021.IG / @leomessi

Esse triunfo foi o primeiro troféu internacional de Messi a nível sénior e quebrou uma série de 28 anos sem um troféu para a Argentina. Cumprindo isso no Maracanã contra seu rival mais feroz, Brasiltornou a vitória ainda mais especial.

Muitos nas mídias sociais mais uma vez trouxeram à tona o famoso discurso de arrepios que o capitão fez ao seu time antes da final.

O discurso comovente de Lionel Messi antes da final da Copa América

Tudo o que Messi queria e muito mais

Após a vitória na Copa América, a Argentina conquistou o Final contra Itália. Lionel ScaloniO lado de seguiu com uma montanha-russa Copa do Mundo campanha que terminou com La Albiceleste levantando o troféu pela terceira vez em sua história.

Realizando o que sempre se propôs a fazer, ganhar troféus com seu país natal, levou o jogador de 36 anos a priorizar sua saúde, família e tranquilidade neste verão. Messi está definido para ser apresentado como jogador do Inter Miami neste domingo, ao entrar nos últimos anos de sua carreira.