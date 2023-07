metade dos convocados desiste e não comparece para tomar posse

Dos 12 chamados pela Secretaria de Segurança Pública, ao menos seis renunciaram às vagas, após serem convocados no dia 28 de junho.

Motivos para desistência do concurso PC MA

Os aprovados opinaram sobre a situação e alguns explicaram o motivo da desistência. Entre alguns motivos, a desvalorização da profissão frente aos outros estados, além de falta de estrutura e incentivo contribuíram de forma direta para a decisão.

Thiago Fontes, que é Analista no TRF 2ª Região no Rio da Janeiro, foi um dos aprovados e destacou: “As condições de trabalho são um ponto negativo. Como meus filhos estão no Rio, eu precisaria me deslocar com frequência para o RJ e ficar longe da capital, São Luís, dificultaria muito. Em virtude disso, o salário não compensaria para mim, levando em consideração a despesa que teria com o deslocamento. Além das condições de trabalho no interior serem muito ruins”

Outro convocado explicou também que a demora para ser chamado contribuiu para decisão. Porém, este aprovado atualmente é delegado no Rio Grande do Sul.

Sobre o assunto, destacou: “Praticamente cinco anos entre a academia e a nomeação. Curso de formação terminou em dezembro de 2018. Governo levou cinco anos para convocar pouco mais de 100 Delegados. Imagina o Estado gastar dinheiro com a formação de profissionais, dos quais muitos tiveram que sair de seus empregos, e somente após cinco anos fazer a nomeação. No meu caso, assumi como Delegado no Rio Grande do Sul”

Problemas na contratação

A Associação dos Delegados de Polícia Civil do Maranhão (ADEPOL/MA) afirmou que atualmente a Polícia Civil do estado encontra-se em uma situação de sucateamento e declarou:

É fruto de um processo histórico de abandono, bem como o desprestígio com o cargo de delegado (….). Esclarecemos que Polícia Civil do Maranhão possui o segundo pior efetivo e o cargo de delegado ocupa a 21º posição no ranking de comparação dentre os subsídios de todas as 28 Unidades da Federação, não olvidar que, segundo dados do MJ, o Maranhão é o segundo Estado que menos investe em segurança pública dentre todas as 27 unidades federativas do Brasil

Resposta do governo

Em meio às inúmeras críticas, o governo do Maranhão anunciou que há um Plano de Reestruturação. Além de climatização das delegacias houve a entrega de novas viaturas policiais, armamento, coletes, entre outros dispositivos de segurança.

Sobre as estruturas, o governador ainda pontuou que já foram reformadas e entregues as delegacias de Paulo Ramos, Cedral, Vitória do Mearim, Bequimão, São Mateus, Balsas, DENARC e DHPP de Caxias e a Delegacia da Mulher de Timon e destacou que “segue efetuando a nomeação dos novos servidores aprovados em concurso e recém-convocados”.

MP e concurso PC MA

A ação civil pública foi ajuizada pela promotora Márcia de Carvalho, titular da 3 Promotoria de Justiça de Controle Externo de Atividades Policiais de São Luís.

O principal objetivo é cobrar o governo do estado para iniciar os procedimentos para suprir a necessidade de pessoal para estes três cargos: