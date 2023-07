México chega às semifinais e segue invicto contra a Costa Rica na Copa Ouro

Tele México seleção nacional fez sua melhor metade do ano para superar uma competição Costa Rica lado na noite de sexta-feira no AT&T Stadium nas quartas de final da Copa Ouro CONCACAF 2023.

El Tri enfrentará o vencedor do Guatemala contra Jamaica nas semifinais após a vitória por 2 a 0 sobre os Ticos. outro clássico CONCACAF partida é de se esperar.

Torcedor mexicano esfaqueia outro no peito no Levi’s Stadium.

O México saiu no controle e aos poucos se dissolveu em campo contra uma equipe da Costa Rica que tentou aproveitar os contra-ataques.

Guillermo Ochoa fez algumas defesas importantes que permitiram ao time continuar com seu plano de jogo após o intervalo.

No segundo tempo, o México saiu com todas as armas em punho e rapidamente encontrou o primeiro gol. Orbelin Pineda converteu um polêmico pênalti marcado por Henry Martin.

O segundo gol vem bem tarde

El Tri fez algumas substituições no final do segundo tempo que levaram ao Santiago Gimenez passando para Roberto Alvaradoque então encontrou Erick Sanchez com uma cruz para um gol fácil.

Treinador do México Jimmy Lozano controlou a partida de forma admirável quando parecia que o empate continuaria.

El Tri segue invicto contra a Costa Rica na Copa Copa Ouro CONCACAF torneio com seis vitórias e três empates.

Eles estão agora em um curso intensivo direto para enfrentar o USMNT na final. os americanos enfrentam Canadá nas quartas de final no domingo.