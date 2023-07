México quebra corações no Levi’s Stadium lotado e presenteia o Catar com passagem para as quartas de final

Mtorcedores mexicanos compareceram em massa ao Levi’s Stadium para um jogo de baixa pressão contra Catar. A vaga nas quartas de final foi garantida graças às grandes vitórias contra Honduras (4 a 0) e Haiti (1 a 3). O Os três Leal, no entanto, teve uma exibição ruim de sua equipe na derrota contra o lado do Catar (0-1).

Depois que a derrota humilhante nas semifinais da Liga das Nações em ‘Tres a Cero’ contra os Estados Unidos levou à demissão do novo técnico Diego Cocca, a maré parecia estar mudando para México. Esta derrota por 0 a 1, apesar de ter ocorrido em um jogo não vital, é um soco no estômago de uma torcida que começava a perdoar sua Seleção.

Enquanto o El Tri teve todas as grandes chances no primeiro tempo, um belo gol de cabeça do catariano Hazem Shehata deu ao time asiático uma vantagem que eles nunca perderiam. Foi o primeiro remate à baliza da equipa do técnico português Carlos Queiroz.

Mesmo com a decepção, México mantém o primeiro lugar em Grupo Bentão seu cenário de quartas de final não é alterado.

A passagem de Santi Gimenez como titular poderia ter chegado ao fim

Os fãs mexicanos estavam ansiosos para finalmente ver Feyenoord estrela Santi Gimenez começar para a equipe de Jaime Lozano. Seu jogo, no entanto, foi mais do que sem brilho. Gimenez teve algumas chances, mas nunca conseguiu transformá-las em nada. Ele também escapou por pouco de um cartão vermelho após acertar um jogador do Catar no segundo tempo.

Os 68.500 assentos do Levi’s Stadium estavam quase lotados para o México-Catar jogo. Apesar da Copa Ouro nem sempre atrair as maiores multidões, os torcedores mexicanos compareceram em peso ao time de futebol de seu país.

O que acontece agora? Jaime Lozano leva um grande golpe em suas chances de perder seu título de ‘interino’. Se o México realmente vencer a competição, a maré pode estar a seu favor mais uma vez. Como de costume com as expectativas mexicanas, qualquer coisa menos provavelmente não seria suficiente.