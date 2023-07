Miazga, o grande perdedor do USMNT nesta Copa Ouro

Tele USMNT vi o seu Copa Ouro interrompido na noite de quarta-feira, quando eles foram despejados por Panamá nas semifinais.

Para a equipe, o torneio foi uma chance de consolidar sua recente vitória na Liga das Nações, enquanto para alguns jogadores foi uma chance de se reafirmar no cenário nacional.

Um desses exemplos foi Com Matt Miaz. O jogador de 27 anos esperava que a Copa Ouro permitisse que ele se estabelecesse na seleção após um relacionamento difícil com Gregg Berhalter último ciclo.

Embora o técnico não tenha comparecido ao torneio, é difícil imaginar sua opinião sobre Polpa mudando com o que viu em campo.

Miazga não era muito impressionante

Em cinco jogos, o FC Cincinnati o homem estava bem no geral, embora um pouco instável às vezes. Ele não era pobre em nenhum trecho da imaginação, mas para alguém que procura ultrapassar os que estão à sua frente no gráfico de profundidade, é necessário mais.

Dois pontos baixos aconteceram quando ele parecia incerto sobre o segundo gol do Canadá nas quartas de final, com os EUA mais tarde encontrando uma maneira de se classificar nos pênaltis. Então, na noite de quarta-feira, ele demorou a subir, o que abriu as portas para a estreia do Panamá.

Apesar de todos os seus problemas defensivos, há também o fato de que Polpa continua a atrair atenção indesejada com seu pobre espírito esportivo.

Dado que a equipe tem a intenção de construir química e manter todos responsáveis, as tentativas do jogador de 27 anos de desestabilizar Cecelio Waterman na disputa de pênaltis não saiu como apropriado.

Polpaa forma forte de Cincinnati vai mantê-lo na seleção quando se trata da seleção nacional, mas é seguro dizer que ele poderia ter feito mais para ajudar em seu caso neste verão.