Michael Chandler aborda os altos riscos na luta com Conor McGregor: ‘Esta é uma vitória obrigatória para nós dois’

Michael Chandler não se inscreveu para lutar contra Conor McGregor apenas pela atenção e pelo contracheque que receberá pelo indiscutivelmente o confronto mais cobiçado nos esportes de combate.

Por mais agradável que seja estar sob os holofotes contra a maior estrela da história do UFC, Chandler não quer que seu currículo contenha apenas que lutou contra McGregor, mas sim que venceu o ex-campeão peso-leve e peso-pena. Ele também reconhece que, com um currículo de 2-3 desde que ingressou no elenco do UFC e McGregor ostentando um recorde de 1-3 em suas últimas quatro lutas, ambos os homens não podem se dar ao luxo de outra derrota se esperam voltar à luta pelo título. qualquer momento no futuro próximo.

“Eu acho que é uma vitória obrigatória para nós dois”, disse Chandler ao MMA Fighting. “Preciso continuar carimbando meu nome como um dos melhores leves do mundo. Sim, estou 2-3 lutando contra os melhores caras do mundo, na categoria de peso. Eu entrei, ninguém teve uma força de cronograma mais forte logo quando entrou no UFC do que eu, e foi isso que eu pedi. Isso é o que eu queria. Isso é o que eu acredito que Conor viu em mim. Ele precisa de um grande parceiro de dança para fazer a maior luta possível, o maior palco possível. Esta é uma vitória obrigatória para nós dois.

“Tenho que ir lá e vencer o Conor para continuar me legitimando como um cara que deveria estar no Hall da Fama do UFC, como um cara que ainda pode ir lutar pelo título do UFC em 2024. Eu sou o cara que tem estar no palco maior e mais brilhante e atuar com o melhor de minha capacidade. Isso é o que eu tenho que fazer.”

Quando se trata de McGregor, pode-se argumentar que mais uma derrota seria devastadora para sua carreira, especialmente depois de perder os últimos três anos devido a uma fratura na perna sofrida em seu revés mais recente contra Dustin Poirier.

Isso pode aumentar a pressão sobre a maioria dos lutadores, mas Chandler não vê isso necessariamente como uma morte ou morte para McGregor, mesmo declarando que é uma situação em que ambos definitivamente precisam de uma vitória.

Em sua opinião, Chandler acredita que McGregor já poderia ter cavalgado para o pôr do sol com mais dinheiro do que ele poderia gastar na vida, mas há algo mais profundo que continua trazendo a estrela irlandesa de volta à gaiola de novo e de novo.

“Desde que ele lutou contra Floyd [Mayweather], ganhou oito dígitos, vende sua empresa de uísque por nove dígitos ou o que quer que seja, o cara não precisa brigar”, disse Chandler. “Ele luta porque é um competidor nato e adora isso. Ele adora os cenários de alto risco e alta pressão em que se joga, e cada uma dessas lutas é grande.

“Acho que é uma vitória obrigatória para Conor, porque acho que você não pode ter tantas derrotas, mas como eu disse, as derrotas não definem sua carreira quando você está lutando contra os melhores caras do mundo. Estamos todos nessas lutas todas as vezes, mas é uma vitória obrigatória para Conor, é uma vitória obrigatória para mim e é um pay-per-view imperdível.

Chandler dá crédito a McGregor por aceitar esse desafio quando ele poderia ter essencialmente apontado o dedo para qualquer um no elenco do UFC e feito sua própria luta.

Esse é o tipo de poder que apenas uma estrela desse calibre desfruta, mas McGergor ainda procurou um oponente como Chandler, que é conhecido por infligir sérios danos a todos com quem luta – mesmo aqueles que podem ter uma vitória sobre ele.

“O fato de Conor estar lutando contra mim, um adversário muito perigoso, um cara que não combina muito bem com ele na opinião de muita gente, ele quer lutar comigo”, disse Chandler. “Ele é o cara que disse sim para lutar comigo. Isso aí é indicativo de um cara que é apenas um competidor. O cara que quer ser jogado nas águas profundas. O cara que quer entrar na cova do leão.

“Ele poderia ter feito uma luta ‘tune-up’, como chamamos nesta indústria. Tem muitos adversários que lutam muito melhor do que eu para ele, mas ele vai lutar comigo, um dos caras mais perigosos da categoria.”

No momento, Chandler está assistindo a si mesmo treinando ao lado de McGregor durante O lutador final 31 enquanto aguardam ansiosamente uma data e local para sua luta. Chandler está pronto e está confiante de que vai tirar o melhor proveito de McGregor quando eles finalmente se enfrentarem.

“Em última análise, um Conor motivado é o que veremos, acredito”, disse Chandler. “Espero o melhor Conor que já vimos, porque [this is] vai tirar isso dele.”