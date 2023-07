Michael Chandler desaba ao ser empurrado na cara por Conor McGregor: ‘O cara estava irritado’

A rivalidade de Michael Chandler com Conor McGregor ficou real, muito rápido.

O sexto episódio de O lutador final 31 viu um confronto acirrado entre as estrelas do UFC, que atuaram como treinadores adversários na competição do reality show. Após sua equipe sofrer mais uma derrota e cair para 0 a 6 na competição, McGregor ficou cara a cara com Chandler e acabou dando um forte empurrão na ex-estrela do Bellator.

Assista ao confronto deles aqui:

Discutindo o último episódio em seu programa de reação, Chandler disse que a breve interação foi tão tensa quanto parecia e que havia uma possibilidade legítima de que ele e McGregor tivessem desistido.

“Não importa o que aconteça, teríamos começado a lutar”, disse Chandler. “Como você viu, Ryan Bader estava lá, ele empurrou o cara de Conor para longe, então nós meio que tínhamos os dois maiores caras de nossas equipes se afastando. Você tinha eu e Conor lá, Dana entrou em segundos, o segurança de Conor estava lá, então acho que houve um momento em que ele estava tirando a jaqueta e eu pensei, ‘OK, o que vamos lutar certo? aqui?’

“Eu posso te dizer isso: o cara estava irritado. Tipo, ele estava definitivamente louco. Porque você tem que lembrar também, não era apenas entre ele e eu, era entre ele e Lee Hammond. Ele estava de olho em seu pupilo prestes a vencer a luta… e tudo aconteceu tão rápido também. Ele legitimamente passou de apertar a mão de Kurt Holobaugh direto para ‘Esses caras estavam no UFC antes de você’ blá blá blá, então eu disse, ‘Ei, contanto que você apareça’. Então veio.”

Após a conclusão da temporada, McGregor e Chandler devem se enfrentar em uma data posterior. No entanto, McGregor parece inelegível para competir em 2023 até retornar ao programa de testes de drogas da USADA. O ex-campeão de duas divisões também está lidando com acusações de agressão sexual, com o incidente supostamente ocorrendo em um jogo das finais da NBA em junho.

Por enquanto, Chandler parece mais se divertir com a atitude de McGregor. TUF 31 travessuras do que qualquer coisa.

“Foi mais ou menos quando nos enfrentamos”, disse Chandler. “O que ele disse? ‘Alguns desses caras estavam no UFC antes de você.’ Bem, duh, eu não me importo. Eu teria entrado no UFC três anos atrás. Contanto que você apareça, mal posso esperar para quebrar sua cara, basicamente. Ele disse: ‘Vou quebrar seu nariz, seu carrapato do Bellator.’”

A equipe de ex-lutadores do UFC de Chandler cruzou a competição até agora e o último episódio viu Kurt Holobaugh, o lutador mais velho do programa em busca de seu terceiro contrato com o UFC, derrotando o protegido de McGregor, Lee Hammond.

Com a primeira varredura em TUF história nas cartas, Chandler está ignorando a conversa fiada de McGregor com um sorriso.

“Eu estava rindo dele”, disse Chandler. “É aí que eu fico tipo, ‘Ei, vamos continuar empilhando-os.’ Você pode dizer que sou um treinador do Bellator, Bellator isso, Bellator aquilo, você pode o que quiser, mas vamos continuar empilhando-os. A equipe Chandler vai continuar empilhando-os.”