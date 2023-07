Michael Jordan e Magic Johnson fazem serenata em restaurante chique na Itália

Entrando no jogo para Magic Johnson luxuosas férias na Europa … número 23 — Michael Jordan !!

O Jumpman se juntou à lenda do Lakers e seus amigos famosos para jantar no Da Paolino Ristorante em Capri, Itália esta semana … e a equipe parecia estar em um estado de espírito incrível quando os funcionários do ponto quente cercaram sua mesa e começaram a cantar.