Michael Jordan se pronunciou e comentou que desaprova o relacionamento de seu filho Marcus com Lara Pippen

Michael Jordan finalmente falou sobre seu filho Marcus’ relacionamento com Larsa Pippenex-esposa de seu companheiro de equipe no Chicago Bulls Scottie Pippen, MJ confessou que não aprova o namoro.

O GOAT (para a maioria) foi flagrado saindo do jantar no Matignon em Paris no domingo, quando perguntado sobre o relacionamento de Marcus, de 32 anos, com Pippen, de 48.

O famoso jogador do Chicago Bulls, de 60 anos, deu um retumbante “Não!” aos paparazzi quando perguntado em Paris no domingo se ele deu sua aprovação ao filho sobre seu relacionamento com a ex-mulher do ex-companheiro de equipe Scottie Pippen.

Quando questionado pela segunda vez, o jogador GOAT da NBA balançou a cabeça “não.”

de Michael A reação contrasta fortemente com a história que a estrela de “Real Housewives of Miami” contou enquanto aparecia no “Tamron Hall Show” em fevereiro.

O casal, que gerou rumores de namoro pela primeira vez em setembro de 2022 , também explicou que lançou seu novo podcast para recuperar o controle da narrativa em torno de seu romance, notavelmente marcado por uma diferença de idade de 16 anos.

Michael Jordan tem problemas com Scottie Pippen

Outra questão no calvário é de Michael Jordan relacionamento contínuo com Scottie Pippen. O último grande jogador dos Bulls criticou seu ex-companheiro de equipe sobre como ele foi retratado no documentário “The Last Dance”, que se concentrou no auge da dinastia do basquete na década de 1990.

As memórias de Pippen de 2021, “UNGUARDED”, criticaram a liderança de Jordan.