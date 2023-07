Michael Rubin compartilha pensamentos sobre rumores de namoro de Kim Kardashian e Tom Brady

NNovas relações entre grandes celebridades sempre chamam a atenção da mídia e dos fãs, e uma relação entre Kim Kardashian e Tom Brady certamente faria manchetes em todo o mundo.

Depois de alguns avistamentos do par passando um tempo juntos, muitas pessoas estão convencidas de que a estrela do reality show e o ex-zagueiro da NFL e futuro membro do Hall da Fama estão em um relacionamento.

Rubin desmente os rumores

Michael RubinA festa anual dos brancos é uma das razões pelas quais os rumores ficaram tão intensos, mas ele mesmo já abordou esses rumores ao falar com ET no jantar de gala do aniversário de 20 anos da Fundação Shawn Carter.

“Honestamente, eles são apenas amigos” Michael disse. “São apenas os rumores malucos que circulam por aí.”

De acordo com o CEO da Fanatics, “Tom estava comigo uma tonelada da noite e estávamos nos divertindo, e Tom só não sai tanto. É um avistamento raro. E Kim não bebe muito.

“Então eu acho Kim10 ou 12 tiros que ela teve, [and] Tomvocê sabe, sendo divertido, só leva a rumores”, Michael adicionado. “Sempre queremos rir disso.”

Uma fonte disse ao ET logo após a famosa festa branca: “Kim e Tom passou um tempo saindo e conversando em Michael Rubinfesta branca e nos divertimos juntos.”

Apesar dos persistentes rumores de romance, uma fonte disse ao ET em maio, “Tom e Kim entrou em contato porque Kim está procurando comprar um imóvel onde Tom tem uma casa de férias.” A fonte acrescentou que os dois são “apenas amigos”.

A festa contou com grandes nomes como Beyoncé, Jay-Z (Shawn Carter), Jennifer Lopez, Ben Affleck, Kendall Jenner e Leonardo DiCaprio.