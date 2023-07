Michael ‘Venom’ Page anuncia free agency de MMA após 10 anos no Bellator

Michael Page é um agente livre do MMA.

Conhecido por seu estilo chamativo e teatral de trocação, o meio-médio de 36 anos anunciou na segunda-feira A Hora do MMA que seu contrato com o Bellator expirou e ele está interessado em explorar suas opções no mundo dos esportes de combate.

“Atualmente estou desempregado”, disse Page, rindo.

“Acho que é hora de explorar o que mais existe por aí. Isso não significa que eu não vou voltar com o Bellator. Significa apenas que quero ver o que as outras pessoas pensam sobre ‘MVP’.”

Page (21-2) disse que o Bellator ainda tem uma cláusula correspondente para qualquer nova oferta de contrato, mas acredita que a promoção irá acomodá-lo se ele quiser buscar outras oportunidades. Ele observou que tem “muitas opções na mesa” e um retorno ao boxe ou ao boxe sem luvas também é possível.

Page também disse que planeja estar presente neste sábado na Arena O2 para o UFC Londres.

“MVP” compete sob o guarda-chuva do Bellator desde 2013 e detém o recorde de mais nocautes (11) na história da promoção. Ele venceu 17 de suas 19 participações na jaula do Bellator, perdendo apenas para o ex-campeão Douglas Lima e em uma polêmica decisão dividida para Logan Storley pelo título interino dos meio-médios em maio de 2022. Ao longo do caminho, Page conquistou vitórias sobre Paul Daley, Lima , Derek Anderson, David Rickels e Evangelista Santos, este último considerado um dos melhores nocautes de 2016.

Page precisou de apenas 26 segundos para derrotar Goiti Yamauchi por nocaute técnico em março passado em uma luta que pode servir como sua última aparição na jaula do Bellator.

Ele disse que a notícia do término de seu contrato foi surpreendente e especulou que o status incerto de uma possível venda do Bellator pode ter influenciado sua situação atual.

“Acho que todos nós perdemos”, disse Page sobre seu contrato. “Estranhamente, acho que é apenas um daqueles que todos nós perdemos. [The Yamauchi win] foi uma luta emocionante e rápida. Eu estava realmente ansioso para tentar fazer algo funcionar novamente. Obviamente, eles estavam organizando seus próprios programas e colocando-os no lugar. Mas ninguém realmente olhava para os contratos até que pensássemos: ‘OK, qual é o próximo passo?’ E eu acho que foi [manager] Audiência [Attar] ou um dos caras da equipe dizia, ‘Ah sim, você está pronto.’ Então é uma situação bastante interessante.

“[Bellator officials are] normalmente muito mais afiado nisso, e mesmo quando você ainda tem algumas lutas, eles já estão falando sobre qual é a progressão”, acrescentou Page. “Então, acho que há muita coisa acontecendo no back office também com sua possível transição, novos proprietários e assim por diante. Então, sim, eu definitivamente sinto que eles perderam alguma coisa lá, mas acho que as coisas acontecem por uma razão na minha opinião. Acho que tudo aconteceu para eu poder ter esse espaço agora e tomar essa decisão, para realmente dizer a mim mesmo: ‘OK, legal, deixe-me explorar as águas do oceano do MMA e ver o que morde.