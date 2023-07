Mick Jagger vai se casar aos 79 anos com a namorada de 36

Fvocalista dos Rolling Stones Mick Jagger ficou noivo aos 79 anos de idade. Ele o fez com sua parceira, dançarina de balé Melanie Hamrick36, com quem mantém um relacionamento há vários anos.

Esses rumores ganharam força porque a mulher foi vista usando um anel brilhante e, fontes próximas ao casal disseram à mídia britânica que é de fato um anel de noivado.

“Melanie estava no American Ballet Theatre e disse a seus amigos que estava noiva de Mick”, disse uma fonte não identificada ao The Mirror.

“A família dela também entende que eles estão noivos e emocionados.

“No entanto, os planos não parecem ser imediatos, com a ideia de que o casamento seja adiado um pouco mais. Para ela, mãe de um dos filhos do casal, o significado do noivado é muito importante, por isso eles teriam dado esse passo, embora não desejassem se casar tão cedo.

Sem data para o casamento de Mick Jagger

Alguns meses atrás, em novembro, Hamrick riu dos rumores do casamento.

“Eu tenho que rir porque Mick me deu o anel? Sim. É para aquele dedo? Sim. Mas nós somos como adolescentes dando um ao outro? Na minha cabeça, é um anel de promessa. Seremos imaturos e chame de anel de promessa”, disse a agora noiva de Jagger na época.

Este é mais um passo na vida do vocalista dos Rolling Stones. Ele é pai de oito filhos com cinco mulheres diferentes. Embora a data confirmada do casamento ainda não tenha sido anunciada, porque talvez nem eles mesmos saibam, as pessoas estão ansiosas pelo casamento entre os dois.