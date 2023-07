Mickey Mouse está narrando MLS? Comentarista viraliza com narração hilária de gol

Charlotte FC e FC Cincinnati empatou em 2 a 2 no sábado, no Bank of America Stadium, em uma MLS jogo que viu o time da casa perder a vantagem de dois gols, mas o ponto alto da noite foi quando Mickey Mouse aparentemente assumiu a transmissão.

Karol Swiderski’segundo gol de Charlotte transformado Will Palaszczuka voz de no icônico Disney personagem. A princípio parecia que sua voz falhou, mas continuou marcando o gol com o tom hilário.

Swiderski, de 26 anos, foi a estrela da disputa com dois gols, comemorando o segundo com as mãos nas orelhas.

A comemoração provavelmente foi apenas uma coincidência, mas combinou perfeitamente com a narração do gol.

Palaszczuk poderia ter pigarreado, mas passou a imitar essencialmente o tom de voz de Mickey Mouse.