Mike Jackson enfrentará Pat Miletich, membro do Hall da Fama do UFC, no ‘choque de ideologias e princípios’ de Iowa

A primeira luta pós-UFC de Mike Jackson está agendada, e ele enfrentará um membro do Hall da Fama do UFC que não compete há mais de uma década.

Jackson enfrentará Pat Miletich no Caged Aggression 36, um evento de duas noites nos dias 13 e 14 de outubro que acontecerá no RiverCenter em Davenport, Iowa. A luta está sendo anunciada como “uma batalha altamente antecipada e controversa de habilidade, idade e ideologia”.

O promotor Mike Goodwin disse ao MMA Fighting na segunda-feira que a luta terá três rounds de cinco minutos e será totalmente sancionada.

Veja o anúncio completo da luta abaixo.

Jackson retorna à ação depois de três lutas nada comuns no UFC, que inclui uma vitória sobre CM Punk que foi revertida para no contest e uma vitória por desqualificação sobre Dean Barry no UFC Vegas 52 em abril de 2022. Em sua última luta no octógono, Jackson foi parado em 93 segundos por Pete Rodriguez no UFC Vegas 62 em outubro passado.

Desde que se separou da promoção, Jackson se viu em uma intensa rivalidade com o veterano aposentado do MMA Jake Shields, que incluiu uma luta improvisada com Shields dentro do UFC Performance Institute no início deste ano.

Falando com o MMA Fighting em janeiro após o incidente com Shields, Jackson também pediu uma luta com Miletich, explicando que o homem de 55 anos o assediou nas redes sociais. Procurado para comentar, Miletich disse ao MMA Fighting que estava aberto a uma briga com Jackson, mas não acreditava que isso aconteceria, dizendo que Jackson “não queria a fumaça”.

Agora a luta vai acontecer, e serve na primeira luta de MMA de Miletich desde dezembro de 2008. Miletich lutou pelo UFC 10 vezes, compilando um cartel de 8-2, e conquistou o título dos meio-médios do UFC. Miletich foi introduzido no Hall da Fama do UFC em julho de 2014.