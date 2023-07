Mike Perry liga para lutar contra Sean Strickland sem luvas após vitória no UFC Vegas 76

Mike Perry viu uma alma gêmea no sábado à noite no UFC Vegas 76.

Ex-lutador do UFC, Perry se tornou o rei não oficial do boxe sem luvas desde que assinou com o Bare Knuckle Fighting Championship em 2022. “Platinum” já é um 3 a 0 perfeito no esporte, marcando um trio de vitórias sobre os atletas crossover do MMA Julian Lane, Michael Page e o ex-campeão dos médios do UFC, Luke Rockhold. A última apresentação de Perry, uma paralisação brutal de Rockhold no segundo round, chamou mais atenção do que qualquer outra luta na breve história do esporte e estabeleceu Perry como a maior atração do boxe sem luvas.

A estrela do UFC e ex-campeão de duas divisões, Conor McGregor, compareceu ao BKFC 41 e enfrentou Perry no ringue após a vitória do americano sobre Rockhold.

Agora Perry está voltando sua atenção para outro headliner do UFC.

Após a paralisação de Sean Strickland sobre Abus Magomedov no segundo round no evento principal do UFC Vegas 76, Perry lançou o desafio para uma luta entre as duas personalidades ousadas.

“Eu e Sean Strickland deveríamos mostrar o dinheiro e fazer acontecer”, escreveu Perry no Twitter, marcando o presidente do UFC Dana White e a conta oficial do BKFC.

Claro, Strickland tem suas próprias prioridades para lidar primeiro.

Depois de conquistar sua segunda vitória consecutiva no UFC Vegas 76 e aumentar seu recorde como peso médio do UFC para 9-2, o franco candidato convocou a próxima disputa pelo título contra o campeão do UFC Israel Adesanya.