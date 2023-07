Mike Trout sofre fratura no pulso esquerdo: a estrela dos Angels precisará de cirurgia?

Aoutfielder ll-star Mike Trout do Anjos de Los Angeles disse que espera retornar nesta temporada, apesar de uma fratura no pulso esquerdo sofrida quando ele cometeu uma falta fora de um campo na noite de segunda-feira.

“Claro”, disse Trout na terça-feira, poucas horas depois que os Angels anunciaram que ele foi colocado na lista de lesionados de 10 dias com hamato quebrado.

“Eu chamei outros caras que fizeram essa cirurgia antes, ou tiveram essa lesão antes. Não sei se vai precisar de cirurgia ou não. Saberemos nos próximos dias, eu acho. . Alguns caras voltaram em quatro semanas, alguns caras demoram um pouco mais só para ver como seu corpo se cura.

O rebatedor cometeu falta em um arremesso de 0 a 1 do Nick Martinez liderando a oitava entrada e imediatamente balançou o braço esquerdo. O gerente do Angels, Phil Nevin, e um treinador vieram verificar o rebatedor e ele deixou o jogo.

“Eu meio que sabia que não era bom. É outra coisa esquisita”, disse Trout. “Não é nada muito sério, então obviamente vou perder um pouco de tempo, mas não é o fim da temporada.”

Trout, três vezes MVP da AL, foi selecionado para seu 11º time All-Star no domingo e 10º consecutivo como titular. Ele estava acertando 0,263 com 18 home runs e 44 RBIs.

Nevin disse que a equipe iria obter mais uma opinião médica sobre o pulso de Trout

Trout disse que estava se sentindo bem antes da lesão e que vai ser difícil perder o All-Star Game.

“Eu estava realmente ansioso por isso”, disse ele. “É frustrante.”

Nevin disse que a equipe iria obter mais uma opinião médica sobre o pulso de Trout, “mas geralmente essas coisas precisam ser consertadas. Para ser sincero, quando fui lá, meio que tive uma ideia. Já tive jogadores antes que fizeram isso, os sentimentos que ele teve.

“Quando você sente que algo vai mal ou algo assim, você se preocupa com muitas coisas, mas felizmente é um osso”, disse Nevin. “Não é um ligamento ou algo assim. Os caras voltaram disso e se saíram bem e jogaram. Mike estará de volta conosco em algum momento deste ano. Eu sei que ele está com fome. Também sei que ele está sofrendo. É difícil ver.”

Nevin disse que Mickey Moniak e Jo Adell irão substituir Trout no campo central. Adell foi chamado de volta da Triple-A Salt Lake, junto com o destro Gerardo Reyes. Moniak começou na terça-feira contra o destro do Padres, Joe Musgrove. Moniak cresceu no norte do condado de San Diego e foi a escolha geral nº 1 no draft amador de 2016, pela Filadélfia.

“Hoje, Mickey está lá fora e ele certamente foi o cara que saiu quando Mike caiu antes”, disse Nevin. “Acho que alguém brincou dizendo que dei a Mike seis dias de folga este ano e ganhamos todos os seis jogos, então não deveríamos estar tão chateados agora.”

Nevin disse que conversou com os jogadores e a comissão técnica para tranquilizá-los de que os Angels ainda estão em boa forma. Eles estão três jogos acima de 0,500 e em terceiro lugar no AL West, seis jogos atrás do Texas Rangers e três jogos fora do terceiro lugar como wild card.

Nevin disse que não quer que a estrela de duas vias Shohei Ohtani, que lidera as majors com 31 casas, “tente fazer demais. Obviamente, todo mundo pensa: ‘Bem, você ainda tem Shohei.’ Ele vai conseguir acertar seus arremessos. Você não pode andar com ele todas as vezes. Ele vai subir e fazer rebatidas de qualidade e não tentar fazer muito.