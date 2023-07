Mike Tyson diz que luta entre Errol Spence e Terence Crawford terminará em nocaute

Esportes TMZ recebeu a previsão de Iron Mike sobre a grande partida pouco antes de as duas estrelas do boxe se enfrentarem oficialmente no sábado à noite na T-Mobile Arena em Las Vegas … e ele parecia gostar de Bud para vencer.

A noite da luta começa às 20:00 ET / 17:00 PT em Showtime PPV … e agora que você está armado com algum conhecimento sobre isso de um dos GOATs do esporte – as apostas getcha deslizam agora !!