Miles Bridges se compromete a resgatar e assina oferta qualificada com Hornets

Miles Bridgeso agente livre restrito, assinou oficialmente sua oferta de qualificação, solidificando seu retorno ao Charlotte Hornets para a próxima temporada da NBA em um contrato de um ano.

No início deste ano, Bridges enfrentou as consequências de um incidente de violência doméstica envolvendo a mãe de seus filhos, resultando em uma suspensão de 30 jogos sem remuneração. As comunicações da NBA fizeram este anúncio em abril.

O incidente ocorreu em 27 de junho de 2022, em Los Angeles, levando à prisão de Bridges e a várias acusações, incluindo abuso infantil. Refletindo sobre a situação, Bridges expressou remorso e pediu desculpas.

Ele disse: “Peço sinceras desculpas pela dor, constrangimento e decepção que o incidente do ano passado causou a tantas pessoas”. Bridges aproveitou o tempo longe do jogo para se envolver em terapia, auto-reflexão e crescimento pessoal. Ele enfatizou seu compromisso de se tornar uma pessoa melhor, da qual sua família e colegas possam se orgulhar.

Hornets estão dando a ele uma segunda chance

Ao longo de sua carreira, Bridges disputou 291 jogos, mostrando suas habilidades com uma média de 13,4 pontos, 5,6 rebotes e 2,3 assistências por jogo. Na temporada 2021-22, ele alcançou o recorde de sua carreira, com média de 20,2 pontos, 7,0 rebotes e 3,8 assistências em 35,5 minutos por jogo em 80 partidas.

Presidente de operações de basquete e gerente geral Mitch Kupchak abordou a decisão de trazer Bridges de volta à equipe, enfatizando o processo de avaliação minucioso. Kupchak declarou: “Ao longo deste processo, adotamos uma abordagem comedida e séria. Vários fatores contribuíram para nossa decisão de trazer Miles de volta, incluindo a conclusão do processo legal, os resultados da investigação da NBA e o compromisso de Miles com aconselhamento e serviço comunitário”.

Com Pontes‘ retorno, os Hornets aguardam suas contribuições na quadra, ao mesmo tempo em que reconhecem a importância do crescimento pessoal e da responsabilidade fora da quadra.