MindMiners OFERECE EMPREGOS na capital paulista

A MindMiners, empresa de tecnologia e métodos ágeis de pesquisa, cuja missão é desvendar seu consumidor, está contratando novos funcionários para compor o seu quadro. Posto isso, antes de falar um pouco mais sobre a empresa, saiba quais são os postos de trabalho disponíveis em São Paulo:

Account Executive Sênior – São Paulo – SP – Efetivo;

Account Manager – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Customer Success Management SR – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Pesquisa de Mercado JR – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Pesquisa de Mercado Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Pesquisa de Mercado Sênior – São Paulo – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – São Paulo – SP – Banco de talentos;

BDR – Business Development Representative – São Paulo – SP – Efetivo;

Pessoa Coordenadora de Pesquisa de Mercado – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a MindMiners

Falando um pouco mais sobre a MindMiners, é válido ressaltar que a companhia tem o compromisso constante com a inovação desde 2013, Isto é, Human Analytics é como define a sua abordagem única de pesquisa de mercado, onde combina tecnologia e métodos ágeis para coletar e analisar dados do comportamento dos consumidores em tempo real.

Conta também com o MeSeems, painel proprietário de respondentes, que possibilita aplicar cotas, leituras mínimas e proporções de acordo com o objetivo estratégico de cada projeto. São mais de 4 milhões de usuários de todo o país prontos para responder pesquisas sobre a marca, produto ou serviço.

Como enviar o seu currículo?

Bom, agora que as vagas da MindMiners já vieram à tona, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

