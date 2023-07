MINHA CASA, MINHA VIDA vai liberar financiamentos SEM ENTRADA para os brasileiros

No mundo imobiliário brasileiro, uma notícia revolucionária está a caminho. O programa Minha Casa, Minha Vida, já conhecido por facilitar a aquisição de imóveis para milhares de brasileiros, agora traz mais uma novidade: a possibilidade de financiamento sem entrada.

Segundo declarações do Ministro das Cidades, Jader Filho, em entrevista ao programa “Bom Dia, Ministro”, as novas regras para o financiamento de imóveis pelo programa Minha Casa, Minha Vida permitirão que mais famílias tenham acesso ao sonho da casa própria, graças a um aumento no subsídio do governo e parcerias com estados e municípios.

Jader Filho destacou que “a principal dificuldade que as pessoas tinham era o valor da entrada“. Para resolver essa questão, o governo federal decidiu aumentar o subsídio que não tinha atualização desde 2017, e diminuir as taxas de juros.

Na nova versão do programa, o subsídio para a complementação da compra do imóvel pelo FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) foi aumentado. O valor máximo, que antes era de R$ 47.500, agora pode chegar a R$ 55.000, dependendo de fatores populacionais, sociais e de renda.

Taxas de Juros do Minha Casa, Minha Vida

As taxas de juros também sofreram alterações. Na faixa 3 do programa Minha Casa, Minha Vida, as taxas de juros passarão a ser de 7,66% ao ano para cotistas do FGTS. Já para os profissionais não cotistas, os juros serão de 8,16% ao ano. Segundo o ministro, essas medidas, juntamente com a complementação por parte de estados e municípios, vão ampliar o alcance do programa.

Outra novidade trazida pelo ministro foi a busca por parcerias com prefeituras e estados para a complementação do subsídio. Segundo Jader Filho, a união de esforços pode permitir não só o financiamento sem entrada, mas também um abatimento nas parcelas futuras.

Novidades nos Imóveis do Minha Casa, Minha Vida

A pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os novos imóveis financiados pelo programa Minha Casa, Minha Vida terão algumas novidades. Além de varanda, os apartamentos deverão contar com biblioteca, bicicletário e ponto para instalação de ar-condicionado. Além disso, o tamanho mínimo do imóvel será de 41,5 m².

As regras para a localização dos terrenos também foram modificadas. Agora, eles deverão ser mais bem localizados, contando com infraestrutura urbana básica (rede de energia, água e esgoto) em até 300 metros dos condomínios. Além disso, deverão estar a uma distância caminhável de até 2 km de equipamentos públicos de saúde, educação e assistência social.

Novas regras facilitam ingressar no programa

As novas regras do programa Minha Casa, Minha Vida representam uma grande vitória para as famílias brasileiras. A possibilidade de financiamento sem entrada, aliada ao aumento do subsídio do governo e a diminuição das taxas de juros, facilitará ainda mais o acesso à casa própria. Além disso, a busca por parcerias com estados e municípios mostra a intenção do governo de alcançar ainda mais pessoas com o programa.



Por fim, as novidades nos imóveis e a exigência de uma melhor localização dos terrenos demonstram a preocupação do governo com a qualidade de vida das famílias beneficiadas pelo programa. Agora, resta aguardar a implementação dessas novas regras e torcer para que elas realmente tragam os benefícios esperados.