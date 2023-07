Minha conta SSA: Não consegue acessar sua conta? Este poderia ser o problema

Dlidando com o seu Pagamentos da Previdência Social pode ocasionalmente ser uma tarefa complexa, mas foi facilitada pelo uso de portais online, que a maioria dos destinatários agora usa para rastrear seus pagamentos e receber informações.

Tudo bem, até que você não consiga acessar sua conta, pois pode ter perdido a senha. Também pode haver outros problemas de tecnologia impedindo o acesso, que não são fáceis de resolver sem a ajuda online.

O motivo mais comum para que haja um problema ao acessar sua conta é um plug-in ou complemento do navegador, geralmente um bloqueador de anúncios.

Desativando todos os seus plugins, você pode ver se o problema foi resolvido sozinho. Caso contrário, tentar um navegador da Web diferente é outra maneira de testar se você pode acessar sua conta SSA ou não.

Limpando cache

Outra correção muito comum para sistemas de computador é limpar o cache do seu computador, o que significa que você está limpando todas as informações do navegador da Web que o computador manteve recentemente, como cookies.

Um cache pode ficar cheio e fazer com que determinados sites não funcionem mais, portanto, limpar o cache pode resolver o problema, desde que você consiga se lembrar de todas as suas senhas, pois remove os dados salvos que podem preencher automaticamente os nomes de usuário e senhas para você.

Às vezes, configurações de antivírus ou configuração de rede, incluindo o uso de alguns Redes Privadas Virtuais (VPNs) pode interferir no login.

Você também pode tentar desligar sua VPN se usar uma, ou usar um telefone sem fio ou um computador diferente em uma rede diferente para isolar o problema.