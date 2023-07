MINI-GOL feito para anões viraliza nas redes sociais

Recentemente, uma imagem viralizou na internet: um Mini-Gol, a Volkwagen, que supostamente seria um carro de acessibilidade para pessoas com nanismo. A foto de um casal no carro se espalhou rapidamente, causando curiosidade.

Então, se você ainda não viu esse modelo e nem sabe de onde ele vem, aqui vamos explicar tudo sobre ele. Aproveite para conferir o post na íntegra e entender melhor a história do Mini-Gol, o carro mais curioso que estaria no mercado.

O que se sabe sobre o Mini-Gol?

O Mini-Gol é uma versão do carro original, com apenas 20% do tamanho do carro popular. Assim, ele possui menos de 1,50m de altura, com todas as funções originais do Gol na versão tradicional. Isso tudo em uma versão bem menor e reduzida, mas com boa potência.

Ainda, o interior também seria uma réplica perfeita, inclusive com aparelho de som e outros acessórios. A versão ficou tão boa, que gerou curiosidade entre os internautas, que questionaram a produção de um carro sob encomenda para um casal de anões.

As fotos do Mini-Gol não são recentes

Segundo as informações, as fotos do Mini-Gol são de 2010, durante uma exposição de carros que aconteceu na cidade de Penha (São Paulo). Douglas, o condutor que aparece na imagem, estava visitando o parque Beto Carreiro, quando se deparou com o veículo.

Depois de realizar um teste-drive com a ex-esposa, Douglas tirou algumas fotos, que recentemente se tornaram virais na internet. Desde então, ele tem recebido várias mensagens sobre o carro.

Inclusive, o rumor era de que a montadora teria criado o carro especificamente a pedido do casal, o que não é verdade. O modelo participa de uma exposição chamada Extreme Show, que ficou aberta no parque durante algum tempo.

Além do modelo vermelho, que aparece nas fotos, existe outro na cor amarela, que também se encontra em uma exposição de veículos. Até o momento não existe nenhuma informação desse tipo de carro rodando nas estradas brasileiras.

Previsão do Mini-Gol no mercado de veículos

Então, depois da repercussão do Mini-Gol, é claro que os consumidores foram até a Volkswagen para saber mais. Como resposta, a montadora explicou a origem do Mini-Golf e quais os próximos passos.

Atualmente, segundo comunicado oficial da Volkwagen, não haverá produção desse modelo para venda, apesar do grande interesse do público. Não existe uma intenção de começar a inserir essa versão mini no mercado, nem sob encomenda.

A justificativa é da falta de testes e de segurança para a rodagem em estradas. Durante o teste, o próprio condutor Douglas afirma que houve uma falha nos freios. A sorte, é que o carro é muito leve, e pode ser parado manualmente pelo supervisor da exposição.

Existem mais versões do carro disponíveis?

Atualmente, as únicas versões que se conhece do carro são a vermelha, da foto e uma outra amarela. Ambas ficam em pátios de exposição, quando acontecem eventos da montadora, principalmente nos feirões de colecionáveis.

Portanto, não existe nenhuma alternativa disponível para compra do carro popular na versão Mini-Gol. Assim, os consumidores podem apenas testar os modelos disponíveis quando houverem esses eventos e exposições.

Além disso, ainda não existe uma previsão de criação desse tipo de carro no Brasil, nem mesmo por encomenda. A montadora não possui planos para começar a produção de mini carros num futuro próximo.

Carros para pessoas com nanismo no Brasil

No Brasil, ainda não existem carros que sejam especificamente feitos para pessoas com nanismo. Assim, não há um modelo especial que tenha uma tamanho menor, ou que seja feito para esse tipo de condição.

Assim, dada a alta demanda de pessoas com nanismo que procuram por mobilidade urbana, existe uma infinidade de acessórios para adaptação dos veículos. Hoje, vários carros brasileiros possuem esse tipo de recurso, não somente para baixa estatura.

Pessoas com todos os tipos de deficiência motora podem dirigir, com as devidas adaptações. Hoje, até mesmo quem possui paraplegia consegue utilizar modelos com ferramentas para a condução. O que não falta no mercado são boas opções.

Onde conseguir carros para pessoas com nanismo

Segundo o IBGE, para cada 10 habitantes do país, um possui nanismo. Assim, essa é uma condição onde o indivíduo possui uma estatura menor que 1,40m para homens, e 1,35 m para mulheres. Já que o Mini-Gol não está disponível, é preciso outras alternativas.

Porém, com uma incidência tão alta, é importante pensar na mobilidade urbana de pessoas que exigem adaptações especiais nos carros. Alguns modelos são mais simples, e já possuem de fábrica alguns requisitos para suprir essas necessidades:

Citroen C4 Cactus;

Jeep Renegade;

Hyundai Creta;

Volkswagen Virtus.

A adaptação normalmente é feita em carros automáticos, utilizando extensores de pedais e aumento para o banco. Dessa maneira, pessoas com menor estatura conseguem conduzir o veículo sem maiores problemas, desde que bem adaptados.

Abatimento de imposto para carros com adaptações

Além disso, pessoas com necessidades especiais (e isso inclui o nanismo) possuem abatimento no valor dos veículos, já que o Mini-Gol não é opção. Assim, existe a isenção de IPI, ICMS, IPVA e IOF e outros benefícios para quem precisa de modelos com adaptações.

Para conseguir o abatimento, é preciso ter um laudo médico atualizado, relatando a condição do condutor. Além disso, também é necessário ter uma habilitação especial, para pessoas com deficiência (PCD).

A primeira parte, da isenção de IOF e IPI é feita online, com os documentos através do portal do SISEN. Depois, é preciso procurar a Secretaria da Fazenda de seu Estado para abater o ICMS sobre o veículo. O processo pode demorar um pouco, mas vale a pena o desconto.

Por fim, depois de comprar o carro, você pode solicitar também a isenção do IPVA, rodízio e obter o cartão para estacionamento preferencial. Porém, essas últimas etapas exigem o documento do veículo, quando você já estiver com o seu.

Ainda, para conhecer mais notícias e curiosidades sobre o mundo automobilístico, é só seguir acompanhando nossos conteúdos. Assim, você não perde nenhuma atualização sobre o que está acontecendo no segmento, ficando sempre em dia com o que há de novo.