Ministério da Cidadania oferta mais de 40 cursos on-line GRATUITOS

O Ministério da Cidadania está com inscrições abertas para diversos cursos de capacitação de curta duração ofertados através da modalidade de Educação a Distância. A pasta está ofertando vagas para mais de 40 cursos on-line.

De acordo com a pasta, os interessados em participar dos cursos poderão realizar as inscrições até o dia 15 de setembro de 2023. Assim como os cursos, as inscrições são totalmente gratuitas, dispensando o pagamento de taxas.

Ainda conforme as orientações do Ministério da Cidadania, as inscrições devem ser feitas de forma virtual, exclusivamente por meio da Plataforma Novo EAD. O estudante deve clicar sobre o curso de interesse e realizar o preenchimento de inscrição diretamente no curso. Assim que concluir a inscrição, o estudante deverá iniciar o curso, já que o prazo máximo para terminar os estudos é dia 30 de setembro de 2023.

Pessoas de todo o país podem se inscrever para participar dos cursos, pois apesar de haver um público-alvo para cada curso, não há pré-requisito de participação.

Os cursos ofertados pelo Ministério da Cidadania são de diversas áreas, com curta duração. Conforme divulgado pela pasta, os participantes terão direito à certificação emita pelo Ministério desde que concluam a formação no prazo estabelecido.

Após concluir o curso, o estudante deve gerar a certificação na própria plataforma através da qual as formações são ofertadas. As aulas serão totalmente virtuais, permitindo, portanto, que pessoas de todo o país podem participar.

Cursos ofertados

Ainda de acordo com a pasta, entre os cursos com inscrições abertas, estão os seguintes:

Conhecendo a Família e a Comunidade; Análise de Microclimas Aplicada à Agricultura Urbana e Periurbana; Dialogando com as Famílias; Educação Financeira para Empreendedores Populares; Data Literacy: Como Ler, Entender, Criar e Comunicar Dados como Informação; Corresponsabilidade de Cuidados; Planejamento e Orçamento Governamentais; Contextualização da Violência na Primeira Infância; Planejamento e Implementação de Políticas Públicas de Desenvolvimento da Primeira Infância; Conhecendo o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora – Curso Básico; Ouvidoria Cidadã: Participação e Controle Social a Serviço da Gestão; Voluntariado em Agricultura Urbana; Violência contra a Mulher; Capacitação para o Guia de Visita Domiciliar; Técnicas Agroecológicas no Manejo de Resíduos e Compostagem para Agricultura Urbana e Periurbana; Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Pessoas Idosas; Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças de 0 a 6 Anos; Proteção Social no SUAS à Indivíduos e Famílias em Situação de Violência e outras Violações de Direitos: Fortalecimento da Rede Socioassistencial; Os Conselhos de Assistência Social e os Benefícios Socioassistenciais e de Transferência de Renda; Princípios Técnicos da Produção Agroecológica em Hortas Urbanas; Práticas de Literacia Familiar nas Visitas Domiciliares do Programa Criança Feliz; Atenção no SUAS a Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência; Princípios e Práticas de Agricultura Urbana; Atendimento à Comunidades e Povos Tradicionais; O Programa Criança Feliz e as Diversidades das Infâncias Brasileiras; Medidas Socioeducativas em Meio Aberto; Manejo e Conservação do Solo e da Água nas Práticas da Agricultura Urbana e Periurbana; Introdução à Avaliação de Impacto para Programas Sociais; Interações Responsivas para Aprendizagem; Ideias na Mesa – Metodologias Participativas; Ideias na Mesa – Jogos na Mesa; Ideias na Mesa – Educação Alimentar e Nutricional: uma estratégia para a promoção do direito humano à alimentação adequada nos Serviços Socioassistenciais; Ideias na Mesa – Educação Alimentar e Nutricional: uma estratégia para a promoção do direito humano à alimentação adequada; Fundamentos em Agricultura Urbana e Periurbana; Fitogeografia e Fitossociologia para Agricultura Urbana e Periurbana.

Confira aqui a relação completa de cursos.

