Ministério do Turismo e SETUR/AL participam de reunião do COMTUR Penedo

Representantes do Ministério do Turismo (MTur), da Secretaria de Estado do Turismo de Alagoas (SETUR/AL) e da Instância de Governança Caminho das Águas participaram da reunião mensal do Conselho Municipal de Turismo de Penedo (COMTUR).

O encontro realizado na terça-feira, 11, sede da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC) foi bastante positivo. Na oportunidade, foram discutidas estratégias e ações para o desenvolvimento do turismo, bem como a importância do fortalecimento do trabalho das governanças regionais para o setor.

Ao final da reunião, Ana Carla Moura, coordenadora-geral de Áreas Estratégicas para o Desenvolvimento Turístico do Ministério do Turismo; Sandra Villanova, superintendente de Infraestrutura e Logística para o Turismo da SETUR Alagoas; Andrea Lessa, gerente de Desenvolvimento Regional e Produtos Turísticos da Superintendência de Infraestrutura e Logística para o Turismo da SETUR Alagoas; e Marcos Jacinto, presidente da Instância de Governança Caminho das Águas, visitaram e conheceram alguns pontos turísticos e estratégicos do Destino Penedo através de um city tour guiado e, ainda, saborearam a rica e deliciosa gastronomia da cidade.

Para Jair Galvão, foi um privilégio para o COMTUR contar com a participação especial do Ministério do Turismo e da SETUR/AL, uma vez que o conselho é um dos importantes componentes da gestão coletiva da governança de destinos turísticos.

“Tivemos a oportunidade de apresentar a agenda da Prefeitura de Penedo e ouvir um pouco das ações que estão sendo desenvolvidas nos âmbitos federal e estadual”, disse o gestor da SETUREC.

“É a primeira vez que venho aqui e gostei bastante. Vi que em Penedo a cultura, o artesanato e a história são pontos muito fortes, e a proximidade com o Rio São Francisco também é muito bacana. Penedo é uma das cidades que fortalece a sua governança através do COMTUR, fator muito importante. Além de profissionais exemplares, a cidade traz, ainda, uma gestão voltada a participação não só dos empresários, mas, também, de toda a comunidade”, disse Ana Carla Moura, do MTur.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC