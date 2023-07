Ministra confirma novo concurso ATPS em breve

O concurso ATPS (Analista Técnico de Políticas Sociais) pode ter novo edital liberado em breve. Os esclarecimentos vieram por meio da ministra Esther Dweck.

Em entrevista ao jornal Brasil em Pauta, Esther ainda citou sobre as exigências do Presidente Lula. Além de cobrar certame para Analista Técnico de Políticas Sociais, o chefe do poder Executivo federal ainda reforçou a necessidade da recomposição do quadro de servidores do Ibama Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis).

Sobre o assunto, deixou claro: “Ele cobrou muito o Ibama, eu expliquei para ele que o Ibama já tinha concurso em aberto, mas que vamos fazer um novo. Devemos soltar em breve também o edital de Analistas de Política Social, que é para trabalhar nesses ministérios da área social que cresceram de importância no governo atual e que precisam de gente”.

Quais os requisitos e atribuições do concurso ATPS

Para a carreira, é preciso comprovar nível superior na área contemplada. Levando em conta o edital do concurso ATPS anterior, as vagas foram para as áreas de Assistência Social, Educação, Gestão Social, Previdência e Saúde.

As atribuições para o cargo serão:

I – executar atividades de assistência técnica em projetos e programas nas áreas de saúde, previdência, emprego e renda, segurança pública, desenvolvimento urbano, segurança alimentar, assistência social, educação, cultura, cidadania, direitos humanos e proteção à infância, à juventude, ao portador de necessidades especiais, ao idoso e ao indígena, que não sejam privativas de outras Carreiras ou cargos isolados, no âmbito do Poder Executivo;

II – verificar, acompanhar e supervisionar os processos inerentes ao Sistema Único de Saúde, ao Sistema Único de Assistência Social e aos demais programas sociais do governo federal objeto de execução descentralizada;

III – identificar situações em desacordo com os padrões estabelecidos em normas e legislação específica de atenção à saúde, previdência, emprego e renda, segurança pública, desenvolvimento urbano, segurança alimentar, assistência social, educação, cultura, cidadania, direitos humanos e proteção à infância, à juventude, ao portador de necessidades especiais, ao idoso e ao indígena, quando não sejam privativas de outras carreiras ou cargos isolados, no âmbito do Poder Executivo, proporcionando ações orientadoras e corretivas, promovendo a melhoria dos processos e redução dos custos;

IV – aferir os resultados da assistência à saúde, previdência, emprego e renda, segurança pública, desenvolvimento urbano, segurança alimentar, assistência social, educação, cultura, cidadania, direitos humanos e proteção à infância, à juventude, ao portador de necessidades especiais, ao idoso e ao indígena, considerando os planos e objetivos definidos no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Assistência Social e demais políticas sociais;

V – proceder à análise e avaliação dos dados obtidos, gerando informações que contribuam para o planejamento e o aperfeiçoamento das ações e políticas sociais;

VI – apoiar e subsidiar as atividades de controle e de auditoria; e

VII – colaborar na definição de estratégias de execução das atividades de controle e avaliação, sob o aspecto da melhoria contínua e aperfeiçoamento das políticas sociais.

Sobre as remunerações, o salário inicial é de R$ 8.491,36. Contudo, com o reajuste de 9%, o salário final será R$ 15.903,19.



Você também pode gostar:

O aprovado do concurso ATPS ainda receberá auxílio alimentação de R$ 658.

Como foi o último concurso ATPS?

O último edital aconteceu em 2012 e foram ofertadas mais de 800 vagas para os seguintes cargos:

Assistência Social: 77 vagas;

Educação: 30 vagas;

Gestão Social: 248 vagas;

Previdência: 20 vagas; e

Saúde: 450 vagas.

Sobre o concurso ATPS, as avaliações aconteceram do seguinte modo:

Assistência Social: 77 vagas;

Educação: 30 vagas;

Gestão Social: 248 vagas;

Previdência: 20 vagas; e

Saúde: 450 vagas.

As disciplinas cobradas serão: