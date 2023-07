Ministra confirma novos pontos facultativos para este mês de julho

O Governo Federal confirmou nesta segunda-feira (17) o estabelecimento de novos pontos facultativos para este mês de julho. A informação foi confirmada pela Ministra da Gestão, Esther Dweck, por meio de suas redes sociais. A ideia é que os servidores públicos ganhem a liberação para acompanhar os jogos do Brasil na Copa do Mundo Feminina da FIFA.

“A pedido da ministra Ana Moser (Esportes) e por ordem do presidente Lula, vou assinar portaria alterando horário de expediente de servidores nos dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo de Futebol Feminino. Quem optar por ver os jogos, poderá chegar duas horas após o apito final”, disse a Ministra da Gestão.