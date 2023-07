Ministra Esther Dweck garante realização de novo concurso Ibama

Mais uma vez o concurso Ibama está entre um dos mais falados nos últimos dias. Inicialmente, as movimentações se deram logo na liberação da lista dos concursos federais.

Agora, aconteceu devido a uma entrevista que aconteceu no último domingo, 09 de julho, ao programa Brasil em Pauta.

Ministra e pedido do presidente para o concurso Ibama

Sobre o certame, a ministra deixou claro que é um pedido frequente do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Inclusive, no dia 16 de junho, Esther recebeu ao vivo uma ligação do presidente Lula cobrando sobre o edital para efetivos.

“O presidente me cobrou, ao vivo, praticamente. Eu estava na coletiva de imprensa de anúncio de concursos e ele me ligou e falou que faltavam duas áreas que não estavam lá realmente e vão sair em breve. (…) Ele cobrou muito Ibama. Eu expliquei que já tinha um concurso em aberto, mas a gente vai fazer um novo“, falou Esther.

Vale lembrar que o órgão tem concurso com prazo em vigência e é preciso que mais aprovados sejam convocados. Antes da autorização de um novo edital é preciso que sejam realizados novas chamadas.

A primeira delas é a convocação de 257 excedentes da última seleção, aberta em 2021, sendo 24 analistas administrativos, 100 analistas ambientais e 133 técnicos ambientais.

Transformação de cargos concurso Ibama

Está em análise o debate sobre a transformação de cargos no Ibama. Isto é, 1.174 cargos vagos de técnico administrativo (nível médio) seriam transformados em 379 cargos de analista administrativo (nível superior) e 159 cargos de analista ambiental (nível superior), sem que isso represente aumento de recursos.

A mudança só poderá acontecer após decreto presidencial e da ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.



Sobre isso, o diretor esclareceu: “A gente está buscando dar uma reformulada nesse quantitativo de vagas, para poder chegar nessas 2.400 vagas de analista”.

2.400 vagas

O órgão solicitou 2.400 vagas, sendo 900 são para analista administrativo e 1.500 para analista ambiental. Os salários ofertados serão acima de R$ 10 mil.

Neste certame não foram pedidas vagas para nível médio. “Fizemos uma solicitação agora para cargos de nível superior, porque no concurso passado foram abertas mais de 400 vagas para técnico ambiental, de nível médio, e eles vêm nos ajudando de forma muito importante. Então, cremos que agora vamos fortalecer as vagas de nível superior”.

Sobre o alcance do certame: “O concurso será nacional, com possibilidade de trabalho nas 27 unidades da federação. Lembrando que temos uma carência grande na Amazônia, precisamos de pessoas trabalhando na região. Mas isso não significa que os estados de outras regiões não serão contemplados. Muito pelo contrário. Hoje, no Ibama, temos uma carência grande em todas as unidades da federação”.

Demais concursos federais

Os concursos federais estão cada vez mais atraindo os concurseiros. Isso porque, muitas vagas já foram autorizadas no primeiro semestre de 2023. Ao todo são 5.880 oportunidades para diferentes cargos do Governo Federal. A maioria das vagas foram anunciadas no dia 16 de junho, em uma sexta-feira.

Lista dos concursos federais

Os esclarecimentos vieram através da ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. São 4.436 vagas. Veja lista:

MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) : 440 vagas para Técnico, Agente e Auditor-Fiscal;

: 440 vagas para Técnico, Agente e Auditor-Fiscal; INMET (Instituto Nacional de Meterologia) : 80 vagas para Analista e Tecnologista;

: 80 vagas para Analista e Tecnologista; INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) : 742 vagas para Analista e Engenheiro;

: 742 vagas para Analista e Engenheiro; MEC (Ministério da Educação) : 220 vagas para Técnico;

: 220 vagas para Técnico; INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) : 50 vagas para Pesquisador;

: 50 vagas para Pesquisador; CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) : 50 vagas para Analista;

: 50 vagas para Analista; FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) : 100 vagas para Especialista;

: 100 vagas para Especialista; MRE (Ministério das Relações Exteriores ): 50 vagas + 50 CR para Oficial de Chancelaria;

): 50 vagas + 50 CR para Oficial de Chancelaria; INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) : 120 vagas Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista;

: 120 vagas Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista; INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) : 100 vagas para Analista Executivo e Pesquisador;

: 100 vagas para Analista Executivo e Pesquisador; DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) : 100 vagas para Analista;

: 100 vagas para Analista; MME (Ministério de Minas e Energia) : 30 vagas para Administrador;

: 30 vagas para Administrador; Carreiras transversais – Infraestrutura (diversos órgãos) : 300 vagas para Analista;

: 300 vagas para Analista; Carreiras transversais – Tecnologia da Informação (diversos órgãos) : 300 vagas para Analista;

: 300 vagas para Analista; AFT: 900 vagas para Auditor-Fiscal do Trabalho;

CNPQ (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) : 50 vagas para Analista;

: 50 vagas para Analista; CENSIPAM (Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia) : 50 vagas para Analista;

: 50 vagas para Analista; MS (Ministério da Saúde) : 220 vagas para Tecnologista;

: 220 vagas para Tecnologista; FIOCRUZ : 300 vagas para Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista;

: 300 vagas para Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista; ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) : 160 vagas; e

: 160 vagas; e ANM (Agência Nacional de Mineração): 24 vagas para Especialista em Recursos Minerais.

Demais oportunidades de concursos federais

Além das vagas acima listadas, o Governo ainda disponibilizou demais chances, são estes:

Concurso Funai (Fundação Nacional do Índio) – edital autorizado em maio para 502 vagas;

– edital autorizado em maio para 502 vagas; Concurso MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação ) – edital autorizado em abril para 814 vagas;

) – edital autorizado em abril para 814 vagas; Concurso MMA (Ministério do Meio Ambiente) – edital autorizado em maio para 98 vagas;

– edital autorizado em maio para 98 vagas; Concurso Diplomata – edital iminente para 30 vagas de terceiro secretário. Certame poderá ser lançado a qualquer momento.

O quantitativo dos concursos federais é o maior em 10 anos. Confira as vagas ofertadas nos anos anteriores: