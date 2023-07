Ministro deseja reestruturação do concurso PRF; veja detalhes

O Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, concedeu uma entrevista ao portal de notícias R7, no último dia 10 de julho. Na ocasião, ele abordou a reestruturação das carreiras de forças de segurança, em destaque a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Essa é uma possibilidade que mexe com o futuro dos servidores, bem como dos candidatos que participarão do certame da corporação que ainda não tem previsão para acontecer, mas já foi solicitado, visando preencher mais de 4 mil vagas.

Reestruturação do concurso PRF, saiba mais

No último dia 10, o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino concedeu uma entrevista, onde afirmou seu desejo e a necessidade de reestruturar as carreiras das forças de segurança, em especial a da Polícia Rodoviária Federal do país.

Dessa forma, circula na internet uma minuta com a suposta reestruturação da carreira dos servidores da PRF, demonstrando o interesse do Governo em valorizar os profissionais que atuam na segurança pública.

O documento propõe um aumento de quase 72% para todas as carreiras do órgão, com destaque para o salário inicial de R$18.544,41 para um Policial Rodoviário Federal na Terceira Classe, Padrão I, a partir de 2025.

Contudo, ainda não há nenhuma confirmação de que essa minuta seja verdadeira, nem se essa será a porcentagem de aumento para os policiais a partir de 2025.



O concurso de ingresso na PRF é conhecido por ser concorrido e exige preparação adequada. Compreender as etapas e disciplinas cobradas é fundamental para se destacar na seleção.

Como é o concurso da PRF?

Para os concurseiros que sonham com uma carreira na Polícia Rodoviária Federal, o único modo de entrar para a corporação é através do concurso público.

O processo seletivo da PRF geralmente inclui prova objetiva, prova discursiva, exame de capacidade física, avaliação de saúde, avaliação psicológica, investigação social e curso de formação.

Ademais, a concorrência costuma ser grande pelas vagas, então, é ainda mais importante apontar em uma boa preparação, a fim de conquistar uma boa colocação e ocupar a vaga.

Disciplinas cobradas na prova

Um dos pontos mais importantes para quem prestará o concurso, é a prova objetiva, que geralmente tem caráter eliminatório e classificatório. Assim, para quem não alcança a nota de corte, o sonho de entrar para a PRF pode acabar mais cedo.

Dessa forma, conhecer as matérias pode te auxiliar no processo de preparação. As matérias cobradas no concurso PRF são:

Língua Portuguesa;

Matemática;

Noções de Direito Constitucional;

Ética no Serviço Público;

Noções de Direito Administrativo;

Noções de Direito Penal;

Noções de Direito Processual Penal;

Legislação Especial, Direitos Humanos e Cidadania;

Legislação Relativa ao DPRF;

Física Aplicada à Perícia de Acidentes Rodoviários; e

Noções de Informática.

Dicas para se preparar para o concurso PRF

Como já vimos, a concorrência do concurso PRF costuma ser grande. Assim, se preparar adequadamente é essencial para obter bons resultados e ocupar uma das vagas.

A seguir, confira algumas dicas úteis para alcançar uma preparação mais eficiente:

Elabore um cronograma de estudos: crie um plano de estudos organizado, distribuindo o tempo disponível entre as disciplinas. Além disso, considere suas dificuldades e necessidades individuais;

Utilize materiais de qualidade: Busque livros, apostilas e recursos online, como videoaulas e questões comentadas, para garantir uma base sólida de conhecimento;

Resolva exercícios e simulados: A prática de resolver exercícios é fundamental para familiarizar-se com o estilo de perguntas e o nível de dificuldade da prova. Dessa forma, utilize simulados e bancos de questões para aprimorar seus conhecimentos;

Mantenha-se atualizado: acompanhe as notícias e acontecimentos relacionados à PRF e à segurança pública. Pois isso pode ser útil tanto na prova discursiva quanto nas etapas de investigação social e avaliação psicológica;

Cuide da saúde física e mental: equilibre seus estudos com uma boa alimentação, exercícios físicos regulares e momentos de descanso. Afinal, a saúde em todos os aspectos é essencial para um desempenho adequado durante a preparação.

A proposta de reestruturação do concurso PRF demonstra o comprometimento do governo em valorizar os profissionais da segurança pública.

Assim, com uma preparação adequada, conhecendo as etapas do concurso e as disciplinas cobradas, além de seguir as dicas de estudo listadas acima, você tem maiores chances de alcançar o sucesso nessa seleção concorrida.

Portanto, fique atento às próximas notícias desse concurso. Boa sorte!

