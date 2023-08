Miranda Maverick acusa Priscila Cachoeira de tentar expô-la no UFC 291: ‘Espero que o mundo inteiro não tenha me visto’

Priscila Cachoeira teve alguns momentos questionáveis ​​dentro do octógono, e Miranda Maverick sente que agora pode atestar isso.

Maverick finalizou Cachoeira no terceiro round na luta de abertura do UFC 291, em Salt Lake City. Durante a luta, parecia haver várias tentativas de Cachoeira de quebrar as regras – incluindo agarrar a cerca e quase derrubar o pião de Maverick. Maverick reagiu às estratégias defensivas de seu oponente nos bastidores após sua vitória.

“Em algum momento, você tem que dizer que é [time to take] um ponto”, disse Maverick ao MMA Fighting no sábado. “Ela esticou os dedos praticamente toda a luta, e não havia chance de ela estar apenas tentando me empurrar para longe dela, não havia mãos espalmadas. Eu avisei o árbitro com antecedência e acho que ele fez um trabalho tão bom quanto já vi qualquer árbitro fazer.

“Espero que o mundo inteiro não tenha me visto, mas provavelmente sim, e acho que isso faz parte dos riscos da luta. Foi frustrante e me deixou com muito mais raiva a cada rodada.”

Maverick levou a luta em pouco tempo quando ela substituiu Joanne Wood. O lutador de 26 anos entrou na luta depois de perder na decisão para Jasmine Jasudavicius pouco mais de um mês antes no UFC 289, e perder três de cinco dentro do octógono.

Enquanto Maverick estava confiante em si mesma e no confronto, ela ainda estava cansada da reputação de Cachoeira.

“Eu sabia que ela era uma rebatedora pesada, sabia que ela tinha boas mãos, sabia que ela poderia ser uma valentona na jaula”, disse Maverick. “Fui cauteloso sabendo que ela teve momentos questionáveis ​​em suas lutas – proteger meus olhos, proteger tudo, suas mãos ficaram presas onde não deveriam várias vezes, o que foi frustrante.

“Eu queria amolecê-la para não ter que me preocupar com nada na hora da finalização.”