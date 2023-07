Misfits Boxing 8 Resultados: Belcher vs. DeMoor

MMA Fighting tem Misfits Boxing 8 resultados para o cartão de luta Belcher vs. DeMoor sábado à noite no Municipal Auditorium em Nashville Tenn.

No card principal, o campeão peso-pesado do BKFC, Alan Belcher, enfrentará o astro de reality shows Chase DeMoor. DeMoor substitui Hasim Rahman Jr., que desistiu da luta com uma lesão no cotovelo esquerdo.

Uma partida de tag de sobrevivente e outra partida de tag team também serão apresentadas no card principal. O veterano do Bellator Anthony Taylor, que vem de grande vitória contra Salt Papi, enfrentará Paul Bamba.

Obtenha os resultados do Misfits Boxing 8 abaixo.

cartão principal (DAZN às 20:00 ET)

NichLMAO vs Swarmz vs B Dave vs Ryan Johnston

Deen The Great e Walid Sharks derrotaram. Yuddygang TV e Ayye Pap por decisão unânime (40-36, 40-36, 39-37).

Alan Belcher derrotou. Chase DeMoor por nocaute técnico aos 2:15 do terceiro round.

O AK Guy derrotou. James Sellers por nocaute aos 2:15 do terceiro round.

Milho def. Unbaer por nocaute técnico (interrupção de escanteio) no Round 1:48 do Round 4.

Jack Grady derrotou. The Magic Crasher por KO em:55 do Round 2.