Missed Fists: Lutador fica inconsciente após joelhada ilegal, volta para vencer após o reinício da luta

Mais uma edição da Semana Internacional da Luta do UFC está chegando, mas se você pensar bem, toda semana é a Semana Internacional da Luta quando você olha para o quadro geral. Uma grande parte das estrelas mais famosas do ramo vem de fora dos EUA, incluindo os indicados ao Hall da Fama do UFC de 2023, Anderson Silva e José Aldo, o canadense GOAT Georges St-Pierre e todos os quatro participantes das lutas pelo título do UFC neste fim de semana, Alexander Volkanovski e Yair Rodriguez, e Brandon Moreno e Alexandre Pantoja.

Falando em Moreno, seu país natal, o México, esteve na frente e no centro no último fim de semana no UFC Fight Pass, com três eventos ocorrendo ao sul da fronteira e entregando na frente de destaque.

Jesus Gutiérrez vs. victor nuñez

Em meus muitos e muitos anos assistindo MMA, posso dizer honestamente que nunca vi uma luta acontecer assim.

Em um show do Budo Sento Championship em Veracruz, México, Victor Nunez parecia ter criado uma incrível sequência de finalização ao acertar Jesus Gutierrez com uma joelhada voadora e depois sufocá-lo até deixá-lo inconsciente. Claro, o joelho era flagrantemente ilegal, mas quando isso impediu uma comissão de apenas olhar para o outro lado e seguir em frente antes?

Não esta comissão, amigo! Você pode enfiar suas desqualificações e no-contests em um saco, porque não apenas Nune não foi premiado com uma vitória, a luta foi realmente REINICIADA e acabaria indo para o 15 completo.

Você não precisa refrescar muito a memória para encontrar alguns exemplos recentes no UFC de uma finalização por meio de um golpe ilegal sendo rapidamente alterado para um no-contest, com Kyle Daukaus e Bobby Green acidentalmente se beneficiando de um choque de cabeças .

Por que essa situação do BSC foi diferente? Não sei dizer, mas Nunez foi duplamente azarado, pois mais tarde perdeu por decisão dividida para o corajoso Gutierrez. De alguma forma, mesmo depois de comer uma joelhada voadora e, novamente, literalmente ficar inconsciente, Gutierrez foi capaz de usar seu grappling para fazer um segundo round claro e, em seguida, fazer o suficiente com as trocas de golpes no Round 3 para levar os cartões de pontuação.

Raul Zaragoza vs. Jesus Wong

Luis Cabrera vs. fernando saavedra



No Lux Fight League 33 em Puebla, houve ainda mais estranheza, com Jesus Wong resistindo a tudo e a pia da cozinha sendo jogada nele antes de ser essencialmente derrubado por um mata-moscas.

Não me interpretem mal, não é um golpe ruim de Raul Zaragoza, especialmente considerando o quão baixo seu tanque de gasolina deve ter ficado depois daquela enxurrada, mas você tem que admitir que é um pouco engraçado ver Wong pegar tudo isso e então fique rígido como uma tábua por um tiro aparentemente inócuo.

Um claro vencedor do Humpty Dumpty Fall of the Week, possivelmente o melhor de 2023 até agora. Como um usuário do Twitter colocou com tanta precisão, Wong estava com “99% de dano”. Aquele jab apenas o levou ao seu limite.

ele estava com 99% de dano — Hyttenhoof (@hyttenhoof) 1º de julho de 2023

Uma luta antes, Luis Cabrera deu os toques finais em Fernando Saavedra com uma mão esquerda que parecia que poderia virar a cabeça de Saavedra em 180 graus.

Luís Elias vs. Anjo Munoz

Vamos concluir nossas férias no México com uma parada em Tijuana, onde Luis Elias encerrou uma enxurrada de ataque com um cortador de panturrilha no Ultimate Warrior Challenge 45.

O procedimento padrão do club-and-sub é um lutador ir para algum tipo de estrangulamento após machucar o oponente, talvez você possa ir para um armlock. Mas ter os meios para ir para um fatiador de bezerro nessa situação e obter o toque instantâneo? Máximo de pontos de estilo.

Itamar Junior vs. Ernane Pimenta

OK, vamos rumar muuuuuito para o sul agora até o Rio de Janeiro, onde uma tentativa de chave de perna de Ernane Pimenta não foi tão tranquila.

Com Itamar Junior caindo sobre ele, Pimenta atacou agressivamente a perna, deixando a cabeça e o rosto completamente expostos. Junior deixou sua mão esquerda cair como uma bigorna várias vezes e logo Pimenta perdeu a consciência.

Jimmy Quinn contra Dan Kneil

Milad Ahady vs. Marcondes Bastos

Stephanie Evans x Malgorzata Tkocz



Ficamos com o UFC Fight Pass para mais uma série de destaques, esses três do Cage Warriors 156, que aconteceu em Cardiff, no País de Gales.

Estreia profissional nervosa? Aparentemente, nada demais para o peso-galo Jimmy Quinn, de 23 anos, que não fez muito em sua primeira luta no Cage Warriors, além de estabelecer o recorde de nocaute mais rápido da história do evento inglês.

O que me impressiona é que Quinn não saiu em busca de uma finalização rápida, ele deixou seu oponente pensar que ele estava liderando a dança e então o levou direto para um gancho de esquerda que o plantou de cara. A paralisação foi talvez um toque rápido, mas parecia uma sequência de “nocaute nos pés, acordado pela cabeça batendo no tatame” para mim. Não há problema com isso.

Eu tenho um problema com Milad Ahady usando o abdômen de Marcondes Bastos como seu saco de pancadas pessoal.

Aquilo é vil trabalho corporal. No final, Ahady estava essencialmente telegrafando que ia para o corpo e Bastos nem tentou defender. Ahady deveria ter pegado leve com ele em vez de transformar suas entranhas em gelatina. Não sou médico, mas sinto que pelo menos um ou dois desses órgãos internos podem ser importantes.

Na segunda luta da noite, a própria Stephanie Evans, do País de Gales, teve que se virar no final do primeiro round para garantir a vitória. Ela também conseguiu, marcando a finalização técnica a um segundo do fim e deixando a adversária Malgorzata Tkocz completamente perplexa.

Damian Zaharía vs. Catalin Pintilie

É seguro dizer que Catalin Pintilie NÃO viu isso chegando.

Do Heroes 7 em Ramnicu, Valcea, Romênia, Damian Zaharia acertou um chute na cabeça YOLO para a vitória por nocaute em 12 segundos. Tenho certeza que a canela dele quase entrou na boca de Pintilie.

Jimmie Pace x Boris Garcia

Só pelo apelido, sou obrigado a destacar o nocaute brutal de Jimmie Pace sobre Boris Garcia em um evento do Combate Global em Miami.

“Jimbo Slice” derrubou Garcia com força com alguns socos “com licença” enquanto Garcia tentava afastá-lo, resultando em um nocaute estranho e surpreendente. Considerando que seu nome é uma homenagem ao inimitável Kimbo Slice, é justo que Pace termine de maneira igualmente estranha.

E para terminar esta semana com uma nota verdadeiramente bizarra, a lenda do boxe Roy Jones Jr. aparentemente venceu uma luta no metaverso contra alguém chamado NDO Champ (você pode reconhecê-lo pelo meme dunking on kids).

Eu li sobre isso e ainda não tenho certeza do que aconteceu aqui, mas devo entender que Jones e Champ tiveram uma luta de boxe de exibição real em um local não revelado e sua luta foi digitalizada e colocada na rede mundial de computadores e as pessoas realmente tiveram que pagar por isso. Portanto, não era como se tivéssemos guerras de hologramas com feedback virtual em tempo real ou qualquer outra coisa, era apenas sua luta de boxe de influenciadores agora padrão, mas com gráficos cortados. OK?

Se você souber de uma luta ou evento recente que acha que pode ter passado despercebido, ou de uma promoção que precisa de atenção, informe-nos no Twitter — @AlexanderKLee — usando a hashtag #MissedFists.