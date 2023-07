Mistério envolve a data exata da morte de Sinead O’Connor

Sinead O’Connormorte de foi lamentada em todo o mundo, tal foi sua contribuição para o mundo da música e o número incontável de pessoas que ela ajudou em sua vida.

Seu corpo foi descoberto pela Polícia Metropolitana de Londres na quarta-feira, embora um grau de mistério em torno de exatamente quando ela morreu tenha permanecido.

Não está a ser tratada como uma morte suspeita, no entanto o falecimento do homem de 56 anos tem um certo grau de incerteza quanto aos detalhes de como e quando ocorreu.

Nenhuma causa médica foi dada para a morte ainda, e uma autópsia será ordenada enquanto as autoridades tentam descobrir o que aconteceu com a estrela irlandesa.

“A data da morte é desconhecida”, foram as palavras dadas por um porta-voz do London Inner South Coroner’s Court.

O’Connor planejou um movimentado 2023

Embora nada tenha sido descartado, parece que Sinead O’Connor estava caminhando para um 2023 muito movimentado, no qual ela tinha planos de concluir a reestruturação da casa londrina para a qual se mudou antes do ano novo, além de lançar um novo álbum e iniciar uma turnê mundial.

Não havia indicações de que O’Connor esperava que algo acontecesse com ela no futuro imediato, mas é um tanto bizarro que confirmar a data exata da morte esteja sendo tão difícil.

Os resultados da autópsia mencionada devem chegar em questão de semanas, conforme relatado pelo Daily Mail.