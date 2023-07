MLB Home Run Derby: Julio Rodriguez inflama a torcida de Seattle com a melhor rodada de todos os tempos

Tele MLB Home Run Derby nunca deixa de nos proporcionar momentos espetaculares. A versão 2023 não é diferente, com Júlio Rodriguez monopolizando os holofotes com uma performance histórica.

Em sua primeira rodada contra o favorito da competição e duas vezes vencedor Pete AlonsoRodriguez se posicionou primeiro e demoliu quase todos os arremessos que surgiram em seu caminho.

O golpe do jovem de 22 anos 41 home runs, estabelecendo o recorde de rodada única na história do Home Run Derby. Ele acabou vencendo Alonso por 20 home runs no total.

A performance eletrizante chamou a atenção de quase todos nas redes sociais.

Com o Home Run Derby e jogo das estrelas sendo jogado no T-Mobile Park em Seattle, o outfielder dos Mariners teve que dar um show para os fãs de sua casa. Ele certamente não decepcionou.

Adicionando aos seus elogios

Rodrigues venceu o AL Estreante do Ano prêmio em 2022 e fez o All-Star Game em cada uma de suas duas primeiras temporadas.

Ele acertou 28 home runs em 2022 e acertou 13 home runs até agora em 2023. Devido ao seu excelente início de carreira, Rodriguez está no caminho certo para o estrelato.