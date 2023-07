MLS confirma equipes para o All-Star Skills Challenge 2023

MLS confirmou as equipes que serão usadas pelas estrelas da liga americana e Arsenal para os vários desafios de habilidades que serão realizados no dia 18 de julho como parte do Desafio de habilidades All-Star 2023 no Campo Audi em Washington, DC.

Liderado por LA Galaxy Riqui PuigLos Angeles FC Denis Boungaassim como Héctor Herrera (Dínamo de Houston) e Hany Mukhtar (Nashville SC), a MLS tentará vencer todas as cinco competições de habilidades.

Em quais desafios as estrelas da MLS e do Arsenal competirão?

MLS All-Star Shooting Challenge, apresentado pela AT&T 5G

MLS All-Star Touch Challenge, apresentado por Dawn

MLS All-Star Cross & Volley Challenge, apresentado pela AT&T 5G

MLS All-Star Passing Challenge, apresentado por Bounty

MLS All-Star Crossbar Challenge, apresentado por GilletteLabs

Estrelas da MLS para participar do desafio

Luciano Acosta (FC Cincinnati – meio-campista) | Desafios: Passe, Trave

Thiago Almada (Atlanta United FC – meio-campista) | Desafios: passe, toques

Christian Benteke (DC United – avançado) | Desafio: remate, cruzamento e voleio, trave

Denis Bouanga (LAFC – avançado) | Desafio: remate, cruzamento e voleio, trave

Roman Burki (St. Louis – goleiro) | Desafio: trave, cruzamento e voleio

Jesus Ferreira (FC Dallas – atacante) | Desafio: chute, cruzado e voleio

Héctor Herrera (Houston Dínamo FC – meio-campista) | Desafio: cruzado e voleio, trave

Tyler Miller (DC United – goleiro) | Desafio: trave, cruzamento e voleio

Hany Mukhtar (Nashville SC – meio-campista) | Desafio: toque, cruzamento e voleio, trave

Riqui Puig (LA Galaxy – meio-campista) | Desafio: passe, toque, cruzamento e voleio

Estrelas do Arsenal participam do desafio

Folarin Balogun (avançar) | Desafio: remate, cruzamento e voleio, trave

Kai Havertz (meio-campista) | Desafio: toque, cruzado e voleio, trave

Karl Hein (goleiro) | Desafio: cruzado e voleio, trave

Rob Segurando (defensor) | Desafio: toque, travessão

Jorginho (meio-campista) | Desafio: toque, cruzamento e voleio, passe

Marquinhos (avançar) | Desafio: toque, cruzamento e voleio, trave

Eddie Nketiah (avançar) | Desafio: remate, cruzamento e voleio, trave

Martin Odegaard (meio-campista) | Desafio: toque, passe, cruzamento e voleio

Aaron Ramsdale (goleiro) | Desafio: cruzado e voleio, trave

Fabio Vieira (meio-campista) | Desafio: chute, toque, passe