MLS Salary Cap 2023 explicado: o Inter Miami pode pagar um time dos sonhos?

SO futebol nos Estados Unidos funciona de maneira muito diferente e opera em um conjunto separado de regras do que outras ligas ao redor do mundo.

Uma das principais diferenças entre MLS e a Liga Premiada, por exemplo, é o teto salarial. Um teto salarial é estabelecido para limitar equipes específicas de gastos excessivos sobre os salários dos jogadores e deslocando a vantagem competitiva em uma determinada direção. Essencialmente, é cria paridade e um campo de jogo equilibrado.

Com Lionel Messi, Sérgio Busquets e Jordi Alba tendo se juntado Inter Miami na semana passada, começaram a circular rumores de que Luis Suarez e Andrés Iniesta também estão a caminho. Mas isso é plausível, considerando o elenco e as restrições financeiras da MLS?

Limite salarial da MLS em 2023

Para a temporada de 2023, as equipes da MLS têm um teto salarial base de $ 5.210.000 milhões. O limite salarial máximo atingido para um jogador escalado é $ 651.250.

Regra do Jogador Designado

A fim de permitir que as equipes tragam talentos de alto nível para a liga, a MLS criou o “Regra do Jogador Designado” em 2007, o que facilitou David Beckhamestá assinando com o Los Angeles Galaxy.

Por MLS, a regra “permite que os clubes adquiram até três jogadores cuja remuneração total e custos de aquisição excedam o Orçamento Máximo do Salário“.

Os clubes podem pagar salários mais altos ou uma taxa de transferência fora de seu orçamento de teto salarial para um único jogador, desde que o jogador seja contratado como um Jogador Designado. Equipes são permitidas três desses pontos.

Dinheiro de Alocação Geral e Alvo

Dinheiro de Alocação Alvo pode ser usado para contratar novos ou recontratar jogadores titulares cujo salário e custo de aquisição sejam mais do que o orçamento máximo de salário. O número máximo de salário para um jogador TAM é $ 1.651.250. Isso permite que talentos de elite entrem na liga sem ocupar uma vaga de DP.

Dinheiro de Alocação Geral pode ser usado para “comprar” o limite salarial de um jogador e criar mais liberdade financeira para os front-offices.

As equipes são dadas US$ 2,7 milhões na TAM e US$ 1,9 milhão em GAM. Este é o dinheiro alocado para cada equipe pela MLS.

Como o Inter Miami pode conseguir uma reunião do Barcelona?

Para liberar vagas de DP, Inter Miami teve que abrir mão de Rodolfo Pizarro. Isso levou às contratações oficiais de Messi e Busquets. Leonardo Campana é o terceiro DP. Alba não ocupa a posição de DP, pois foi contratado pela TAM.

Sem vagas de DP disponíveis, o Inter teria que ser criativo para trazer Suarez e/ou Iniesta. Eles já fizeram isso antes com o contrato de Messi, então um pouco de escalação e ginástica financeira não é novidade para eles.

Eles também ainda têm TAM para brincar. Quando o LA Galaxy assinou Zlatan Ibrahimovic em 2018, a equipe também não tinha vagas para DP e, em vez disso, o contratou para a TAM.

Mas Ibrahimovic teve um corte de pagamento para entrar. Suárez e Iniesta precisariam aceitar acordos muito menores do que estão acostumados. Dada a sua relação com Messi, Busquets e Alba, um desconto amigável é possível.

Com pouco espaço para trabalhar, o Inter Miami pode ter que esperar até a próxima entressafra para trazer mais amigos de Messi e realmente recriar o FC Barcelona time de antigamente.