Moeda de R$ 1 é RARA e vale até R$ 7 mil; confira

A Numismática nada mais é do que o estudo sobre a perspectiva histórica, econômica e artística das moedas, notas e medalhas. Sem contar que o termo é usado também para descrever os indivíduos que colecionam tais objetos, como a moeda de R$ 1.

O numismata, conhecido popularmente como colecionador de moedas, pode pagar valores elevados por itens que estão ausentes em sua coleção. Conquanto, algumas moedas procuradas são de origem brasileira, e talvez você tenha uma delas na sua casa. As moedas que são colecionáveis podem ter um valor significativo. Portanto, verifique abaixo qual moeda de R$ 1 tende a valer fortunas.

Moeda de R$ 1 rara pode ter um alto valor

Existem várias moedas de real que possuem valor e muitos brasileiros não têm conhecimento disso. Tais itens talvez estejam guardados na sua carteira ou no seu cofrinho, e você nem se lembra de sua existência. Entretanto, caso possua algumas moedas, é válido verificar quais podem ter um alto valor para colecionadores.

Há várias razões pelas quais uma moeda pode ser considerada bastante valiosa, tal como as edições limitadas, diferenças de produção e erros de cunhagem. Por exemplo, um erro pode fazer o Banco Central retirar a moeda de circulação.

Isso é o que determina que muitas peças brasileiras sejam consideradas valiosas e raras devido a diferentes fatores históricos. Então, acaba despertando o interesse daqueles que estudam esse campo e desejam adquirir esses itens, o que significa que é possível lucrar com eles se os tiver em casa.

Uma das peças mais procuradas por colecionadores é a moeda de R$ 1 que tem a bandeira dos Jogos Olímpicos. O Rio de Janeiro, em 2016, sediou os Jogos Olímpicos, e o Banco Central acabou lançando edições especiais dessa moeda. Ao total, disponibilizaram moedas com 16 designs diferentes, cada uma representando um esporte olímpico.

No entanto, há em particular que tem destaque. Essa moeda representa a cerimônia de entrega da bandeira olímpica de Londres para o Rio de Janeiro, onde a edição anterior dos Jogos Olímpicos havia ocorrido. Colecionadores comumente pagam até R$ 350 por essa peça. Além disso, se você tiver todas as 16 versões de tal edição comemorativa, um colecionador paga até R$ 7 mil no conjunto.

Outras moedas valiosas



Existem várias moedas raras do Brasil que valem muito dinheiro. Algumas das mais valiosas são:

Moeda da Declaração Universal dos Direitos Humanos – Criada em 1998, é considerada a mais valiosa e rara do Plano Real. A sua tiragem foi de apenas 600 mil exemplares;

R$ 1 real de 1998 – É um item comemorativo do centenário da Proclamação da República, e sua raridade está no fato de ter sido produzida em menor quantidade;

Bandeira dos Jogos Olímpicos – Lançada em 2012, possui uma tiragem de apenas 2 milhões de exemplares;

Moeda de 1 real em comemoração aos 50 anos da criação do Banco Central: possui uma tiragem de apenas 1,75 milhão de exemplares.

Essas moedas podem ser vendidas por valores muito mais altos do que o seu valor nominal, principalmente para colecionadores e investidores.

Como identificar se uma moeda é valiosa

Para identificar se uma moeda é rara e valiosa, é preciso estar atento a algumas características, como:

Tiragem – Quanto menor a quantidade de moedas produzidas , maior é a sua raridade e valor;

, maior é a sua raridade e valor; Ano de produção – Algumas moedas comemorativas de anos importantes da história do país podem ter sido produzidas em menor quantidade, tornando-se raras e valiosas;

Estado de conservação: moedas em bom estado de conservação tendem a valer mais do que aquelas que estão desgastadas ou danificadas;

Erros de produção – Moedas com erros de produção, como falhas na impressão ou cunhagem, podem ser raras e valiosas para colecionadores.

Além disso, é importante pesquisar sobre a moeda em questão e verificar se há demanda por ela no mercado de colecionadores e investidores.