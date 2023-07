moeda faz brasileiros ganharem R$ 1 MIL

Apesar de muitas pessoas não darem o devido valor às moedas, a verdade é que elas podem valer muito dinheiro em determinadas circunstâncias. Isso porque, sempre que uma moeda é fabricada, ela pode passar por processos que desencadeiam pequenas falhas que, mais tarde, podem torná-las raras ou até mesmo únicas no mercado. Consequentemente, toda essa raridade faz com que dezenas e centenas de colecionadores paguem milhares de reais para adquirir o exemplar em questão.

Para que você possa entender melhor esse assunto e até mesmo verificar se tem a sorte de ter uma moeda rara em casa, acompanhe este texto e tire todas as suas dúvidas!

Qual a moeda que pode valer até R$ 1 mil?

A fabricação das moedas passam por uma série de etapas, antes de elas ficarem prontas para circular na economia de um país. Durante essas etapas, pequenas falhas podem ocorrer, tornando determinados exemplares únicos e extremamente raros. Além disso, as moedas que são feitas em edições limitadas, como é o caso da coleção das Olimpíadas de 2016, também podem começar a valer mais dinheiro no mercado de colecionadores.

No caso das moedas que podem chegar a valer R$ 1 mil, especificamente, estamos falando de uma falha que está relacionada à cunhagem da palavra “Brasil” no verso da moeda. Dito de outro modo, o defeito em questão é a duplicação da palavra Brasil no verso da moeda de R$ 0,05 que foi produzida no ano de 2005. Ao ser notado o defeito de fabricação da moeda, imediatamente o problema foi corrigido, fazendo com que existam pouquíssimos exemplares dessas moedas em circulação no momento.

Ao mesmo tempo, saber que não foi apenas uma única moeda afetada com essa falha nos traz a esperança de que poderemos encontrar uma ainda em nossa casa, naquele cofrinho que temos dentro do guarda-roupa, na carteira ou até mesmo no fundo de uma bolsa. Portanto, comece a fazer aquela varredura em todas as moedinhas que você tem em casa, neste momento, e verifique se alguma delas têm esse defeito que mencionamos anteriormente.

Caso tenha, saiba que você poderá procurar um profissional colecionador de moedas para adquirir esse exemplar, caso ele ainda não tenha, e, assim, você poderá chegar a receber até R$ 1 mil!

Lembrando, claro, que é muito importante que você encontre um colecionador que esteja disposto a pagar pela sua moeda. Caso você não conheça ninguém desse ramo, considere fazer uma pesquisa na internet ou mesmo anunciar a sua moeda.

Outras moedas também podem valer muito dinheiro – fique de olho!



Além de a moeda de R$ 0,05 de 2005 com a falha na escrita “Brasil” poder valer até R$ 1 mil, existem outras moedas que costumam ser muito procuradas por colecionadores. Nesses casos, as moedas precisam estar em um bom estado de conservação, sem manchas, rasuras, arranhados ou perda do relevo, por exemplo. É o caso da moeda de 0,10 centavos, dos anos 1999 e 2000. Ambas, quando bem conservadas, podem chegar a valer mais de R$ 200 reais.

Portanto, fique atento às moedas que você tem em casa e sempre pesquise sobre a possibilidade de vender aquela moeda que você guarda há tanto tempo e nem tinha ideia que poderia valer muito mais!