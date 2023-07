Molly McCann anuncia redução para 115 libras após derrota no UFC Londres

Molly McCann está descendo para o peso palha.

No último sábado, McCann teve um dia difícil no escritório, perdendo em menos de dois minutos para Julija Stoliarenko na luta co-principal do UFC Londres.

A derrota foi o segundo revés consecutivo de McCann, e ambos eram moda dominante. Dado isso, “Meatball” está de olho na divisão de peso de 115 libras, ela escreveu em um post no Instagram na segunda-feira.

“Agora que a poeira baixou, gostaria de agradecer à equipe do UFC e a todos da TNT Sports pela oportunidade de co-liderar o The 02 diante dos melhores fãs do mundo.

Se você pudesse imaginar os sacrifícios e o trabalho que foram necessários para a construção e o campo de luta. Eu não consigo colocar em palavras. No entanto vou tentar [sum] para cima.

Sempre tive a estrada e a jornada mais difíceis da vida, esse é apenas o jeito Molly McCann, e estou bem com isso. Os altos são os mais altos e os baixos, bem, acho que não tenho palavras que façam a dor e machuquem a justiça. Mas ouse sonhar ay!

Se tem uma coisa que eu sei é como sempre superar as adversidades e isso não é diferente. Vinte meses atrás, eu estava sentado nesta mesma posição, 2 derrotas consecutivas e pronto para embalar. Então, um chefe correu e meu mundo mudou para sempre.

Temos mais um ajuste a fazer e acredito que fará toda a diferença do mundo, o menor da categoria dificulta quando os adversários são muito maiores. Então, para mim, é hora de descer e enfrentar as meninas que são do mesmo tamanho!

Para todos os guerreiros do teclado que vão me derrubar e querem me contar sobre mim mesmo, vá em frente, estou vivendo meu sonho TODOS OS DIAS, estou ganhando na vida, os melhores times ao meu redor, a melhor promoção do mundo. Este jogo me deu tudo, e estou além de abençoado.

Voltarei mais cedo ou mais tarde, obrigado a todos pelo apoio. Nas palavras de Maya Angelou ‘Você pode atirar em mim com suas palavras,Você pode me cortar com seus olhos,Você pode me matar com seu ódio,Mas ainda assim, como o ar, eu vou subir.’”