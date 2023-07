Momento Marilyn Monroe ‘Speak Now’ de Taylor Swift em 2011 de um novo ângulo

Taylor Swift uma vez tive uma confusão de guarda-roupa estranhamente semelhante a Marilyn Monroe O famoso momento do vestido soprado – algo que, até agora, só podia ser visto de um lado.

No caminho, ela parou em St. Louis para um de seus shows … e durante sua apresentação, uma rajada de vento subiu no palco e começou a levar seu vestido azul com ela.