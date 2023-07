Mookie Betts tenta atrair Shohei Ohtani para uma troca com o Los Angeles Dodgers

EUfoi bem recentemente quando discutimos de Shohei Ohtani destinos mais prováveis ​​se ele decidir sair Anjos de Los Angeles durante o prazo de negociação. Enquanto o All-Star da MLB semana continua passando, o fenômeno japonês foi recentemente visto alegando que quer ganhar o título da MLB. Isso foi visto como uma mensagem direta à liderança dos Angels, porque ele simplesmente não consegue ver opções de vitória onde joga atualmente. Mas se ele queria ir para um time vencedor, a escolha mais óbvia nem o forçaria a se mudar da cidade de Os anjos. Seus fãs atuais do Angels o odiariam se ele fizesse essa troca com o Dodgers mas Shohei também sabe que teria uma chance maior de ganhar o que mais deseja.

Mookie Betts tenta disparar seu tiro

Outro grande rebatedor que atualmente compete com Shohei Ohtani para o melhor título de rei do home run é Mookie Betts. O Los Angeles Dodgers O jogador também está no jogo All-Star e quer que Shohei considere se juntar ao seu time. Isto é o que ele disse à imprensa: “Ele sabe que os Dodgers vencem. Nós ganhamos muito. Eu adoraria que ele viesse para os Dodgers. Eu adoraria nada mais que ele viesse para o Dodgers. Mas também quero que ele tenha certeza de que ele e sua família estão bem, certifique-se de que ele faça o que o deixará feliz. Ele vai assinar por muito tempo e por muito dinheiro. Mas não é só isso que vai deixá-lo feliz. Eu só quero que ele seja feliz.”

As outras opções de Ohtani são os New York Mets, os New York Yankees e os San Diego Padres. Essas três equipes são as que podem realmente pagar a ele o que ele vale e também têm a chance de lutar por troféus na próxima década. Ter Ohtani de repente está se tornando uma obsessão para toda a equipe envolvida. Se os Dodgers já são considerados favoritos para vencer a World Series todas as temporadas, imagine como serão favoritos se conseguirem ter os dois Mookie Betts e Shohei Ohtani do mesmo lado.