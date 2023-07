Moriah Mills expõe Zion Williamson como espancador de mulheres em uma chocante revelação em vídeo

EUuma revelação de cair o queixo que enviou ondas de choque através da mídia social, atriz de filmes adultos Moriah Mills foi ao TikTok para deixar cair algumas acusações bombásticas contra a sensação do basquete Zion Williamson. Mills, claramente emocionado, acusou Williamson de espancar mulheres e lançou luz sobre um suposto acordo de suborno com o objetivo de silenciá-la.

Em um vídeo que já se tornou viral no TikTok, Mills expressa sua frustração por ter que proteger a reputação de Zion enquanto ela mesma sofre críticas constantes. Ela afirma que o New Orleans Pelicans A estrela havia prometido enviar a ela US $ 62.000, que ela insiste que nunca recebeu.

Vídeo chocante de Moriah MillsTikTok @moriahmilly

Colocando lenha na fogueira, ela acusa Williamson de abusar dela fisicamente desde 2022. No vídeo carregado de emoção, Williamson é pintada como uma mentirosa, com Mills insistindo que ela “tem salvado a cara, relutante em contar tudo sobre o relacionamento deles até agora. “

Sobre InstagramMills publica uma imagem poderosa de uma mulher espancada com uma legenda que diz: “Nenhuma mulher merece isso. Você não pode mais me silenciar, Zion. @NBA @PelicansNBA Zion está me derrotando desde 2022, e os pagamentos mensais que ele foi dando-me dinheiro secreto por causa de seus endossos. Os presentes e o dinheiro não valem a pena arriscar minha vida, Zion.”

No vídeo de partir o coração, Mills, visivelmente perturbado, declara: “Ele é uma fraude total, não a pessoa que afirma ser. Eu tenho fingido, relutante em deixar o mundo saber o que ele tem me submetido ao longo todo o nosso relacionamento. Ele é um espancador de mulheres e a NBA precisa saber disso.”

Zion pode ser suspenso de jogar

Por pura desgraça, Zion se viu sob os holofotes negativos, independentemente da veracidade das alegações. A NBA leva esses assuntos extremamente a sério e pode suspender temporariamente Zion de jogar se as alegações forem verdadeiras.

Alguns internautas chegaram ao extremo de acusar Mills de “assediar” Zion com seus lançamentos de vídeo, argumentando que suas alegações carecem de qualquer base substancial.

Zion Williamson, conhecido por suas habilidades excepcionais no basquete, tem sido uma estrela em ascensão na NBA. Sua popularidade e inúmeros endossos fizeram dele uma figura de destaque. No entanto, as alegações de Mills têm o potencial de manchar sua imagem e impactar sua carreira se forem comprovadas. Em uma história recente no Instagram, Zion até sugeriu automutilação. Em meio a todo o caos, os fãs estão cada vez mais preocupados com o bem-estar mental de Williamson.

À medida que o debate online esquenta, esperamos ansiosamente qualquer resposta de Zion ou de sua equipe jurídica. É crucial dar consideração justa a ambos os lados da história e garantir que a verdade, seja ela qual for, seja ouvida e abordada adequadamente.