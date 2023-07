Motorista, aprenda a diferença entre cassação e suspensão do direito de dirigir

Saber a diferença entre cassação e suspensão do direito de dirigir é essencial para evitar problemas no trânsito. Contudo, nem todos os motoristas sabem qual é a diferença e o que causa essas duas penalidades.

Pensando nisso, reunimos algumas das principais informações sobre esse assunto para que você saiba qual é a diferença entre cassação e suspensão do direito de dirigir, as causas e as consequências de ambas as penalidades. Para que assim, possa evitá-las. Então, acompanhe a leitura até o final e confira!

Aprenda a diferença entre cassação e suspensão do direito de dirigir

Conforme todos já devem saber, como motorista, é essencial estar familiarizado com todas as leis e regras relacionadas ao trânsito. Sendo assim, um dos aspectos mais importantes é entender a diferença entre cassação e suspensão do direito de dirigir.

Isso porque, embora possam parecer semelhantes, essas duas medidas possuem características distintas com consequências que impactam diretamente na vida do condutor.

Dessa forma, confira abaixo o conceito e as consequência de cada uma dessas penalidades, para que possa entender a diferença entre elas:

O que é a cassação do direito de dirigir?

Primeiramente, vamos tratar da cassação do direito de dirigir, que consiste em uma penalidade mais severa. Em resumo, as autoridades de trânsito aplicam aos motoristas que cometem infrações graves ou reincidem em infrações.

Assim sendo, a cassação ocorre quando o condutor perde definitivamente sua habilitação. Logo, está proibido de conduzir qualquer tipo de veículo.

Além disso, ações como dirigir embriagado, participar de rachas ou causar acidentes fatais são ações que motivam a aplicação dessa penalidade.

Quais são as consequências da cassação?

Assim como o próprio nome já diz, ao ter sua carteira de habilitação cassada, o motorista precisa passar por todo o processo de obtenção de uma nova CNH. Assim como, fazer a realização dos exames teórico e prático, além de frequentar um curso de reciclagem.

Além disso, ele só poderá solicitar a reabilitação após cumprir o que a legislação de trânsito vigente determina, que varia de acordo com as circunstâncias do caso.

O que é a suspensão do direito de dirigir?

Ademais, diferentemente da cassação, a suspensão do direito de dirigir é uma punição temporária imposta aos motoristas que cometem infrações que o CTB classifica como graves ou gravíssimas.

Nesse caso, o condutor fica impedido de conduzir um veículo por um período que o órgão de trânsito responsável determinar. Assim sendo, ao final desse período, ele pode solicitar a reabilitação e retomar sua habilitação.

Quais são as consequências da suspensão?

Durante o período de suspensão da CNH, o motorista não pode dirigir em nenhuma hipótese. Isso porque, caso as autoridades o flagrem conduzindo um veículo nesse período, além das sanções previstas pela infração, ele terá sua penalidade agravada, com chances de cassação do direito de dirigir.

Além disso, ao solicitar a reabilitação, é necessário realizar um curso de reciclagem e passar pelo processo de avaliação determinado pelo órgão de trânsito.

Como evitar a cassação ou suspensão do direito de dirigir?

Agora que você já sabe qual é a diferença entre cassação e suspensão do direito de dirigir, é hora de descobrir como evitar essas punições.

Portanto, a melhor maneira de evitar tanto a cassação quanto a suspensão do direito de dirigir é respeitando as leis de trânsito e dirigindo de forma responsável. Aliás, isso inclui não cometer infrações, respeitar os limites de velocidade, não dirigir embriagado ou sob a influência de drogas, entre outras práticas seguras.

Ademais, é fundamental realizar a manutenção correta do veículo e ter cuidado ao compartilhar a direção com outras pessoas.

O que fazer se receber uma notificação de cassação ou suspensão?

Por fim, se você receber uma notificação de cassação ou suspensão do direito de dirigir, é importante entrar em contato com um advogado especialista em legislação de trânsito o mais rápido possível. Dessa maneira, ele poderá analisar seu caso e te auxiliar na defesa dos seus direitos.

Ademais, é essencial cumprir com todas as determinações da notificação, como entregar a carteira de habilitação quando necessário. Bem como, realizar os cursos exigidos e comparecer às audiências se for o caso.

A diferença entre cassação e suspensão do direito de dirigir é clara: cassação é uma penalidade definitiva, enquanto suspensão é uma penalidade temporária. Aliás, ambas as medidas resultam na impossibilidade de conduzir um veículo, mas possuem implicações diferentes.

Por isso, é fundamental conhecer essas diferenças para evitar problemas futuros e garantir a segurança no trânsito.

Agora que você já sabe a diferença entre cassação e suspensão do direito de dirigir, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto!