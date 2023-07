Motorista de Zendaya e Tom Holland foge sem ele em Londres

Reproduzir conteúdo de vídeo



Tom Hollandestá recebendo uma bronca de seu próprio motorista … que esqueceu metade da preciosa carga de celebridades que carregava por Londres.

Aqui está o acordo – Tom e Zendaya estavam saindo do Chiltern Firehouse no sábado à noite depois de jantar… e enquanto sua namorada estava sã e salva no veículo, a entrada de Tom no carro foi interrompida quando o motorista saiu cedo!

Não tenha medo, o motorista pisou no freio rapidamente – provavelmente em pânico – e Tom entrou no banco de trás com Zendaya … levando ao que temos certeza foi um passeio de carro estranho entre Tom e o motorista.

Porém, essa não foi a única coisa cheia de arrepios que aconteceu no sábado à noite … antes do desastre do passeio, Zendaya estava recebendo o verdadeiro tratamento de celebridade no Reino Unido, posando para uma foto com alguns fãs enquanto Tom parecia não pegar nada de a atenção deles.