Las Vegas está se preparando para a grande inauguração do tão esperado Esfera MSG, uma estrutura esférica monumental definida para revolucionar a indústria do entretenimento. Anunciado como o maior local esférico do mundo, o Esfera possui recursos notáveis, como um teatro em forma de tigela com a mais alta resolução envolvente Tela de led e um exterior adornado com 10,2 milhão de LEDs programáveis. A estrutura se iluminou recentemente pela primeira vez, cativando os observadores com seus visuais deslumbrantes.

Projetado por arquitetos renomados Populosoo Esfera MSG vem com um preço alto de US$ 2,3 bilhõessuperando os marcos vizinhos de Las Vegas, como o Bellagio e Estádio Allegiant. Com uma capacidade de quase 18.000o local sediará uma variedade de eventos, incluindo concertos musicais, exibições de filmes e competições esportivas selecionadas.

Experiência de entretenimento sem precedentes aguarda na estreia do MSG Sphere

Com inauguração marcada para 29 de setembro, o Esfera vai estrear com uma série de 25 shows do U2seguido de exibições de Darren Aronofskyfilme envolvente de “Cartão postal da Terra.” Espera-se que as capacidades imersivas do local proporcionem uma experiência única, com um LED 16Ktela envolvendo o público e mais 160.000 alto-falantes garantindo qualidade de som intocada para cada assento. Além disso, assentos hápticos e máquinas 4D irá melhorar ainda mais a experiência sensorial vibrando e simulando vários efeitos ambientais.

Enquanto os céticos questionam a Esferacapacidade de cumprir suas promessas ambiciosas, seu potencial para remodelar a experiência de música ao vivo é inegável. Enquanto a Esfera se prepara para deixar sua marca no Las Vegas horizonte, a reputação de extravagância da cidade está prestes a atingir novos patamares.