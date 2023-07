Mtrix ABRE VAGAS efetivas e para ESTÁGIO; Saiba mais!

A Mtrix, empresa que oferece soluções de Big Data com inteligência de mercado para ações e decisões, está em busca de novos funcionários no mercado. Dessa forma, antes de falar mais sobre a empresa, veja a lista de cargos abertos no momento:

Analista de Customer Service – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente de Cadastro e Qualidade – São Paulo – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – São Paulo – SP – Banco de talentos;

Estágio Administrativo com Ênfase em Atendimento – São Paulo – SP – Estágio;

Estagiário (a) em Marketing – São Paulo – SP – Estágio.

Mais sobre a Mtrix

Falando mais sobre a Mtrix, podemos ressaltar que a empresa oferece a fabricantes, distribuidores, atacadistas e varejistas, inteligência de mercado para ações e decisões. Isto é, prove não só a total visibilidade e monitoramento preciso e diário do comportamento de compra de seus produtos por toda a cadeia de distribuição, como também soluções inteligentes e analíticas e insights cruciais para a tomada de decisões diária de seus clientes.

Hoje em dia, atua com mais de 1.200 distribuidores e atacadistas parceiros que lhes enviam essas informações diariamente, abrangendo transações de mais de 1 milhão de pontos de venda, de cerca de 60 dentre os maiores fabricantes de produtos de bens de consumo do país. Tudo isso em soluções customizáveis de Big Data respaldado pela nossa exclusiva plataforma de Data Quality.

Por fim, além do Brasil e América Latina, já atua na América Central, Caribe e México. Na Europa, conta uma afiliada em Portugal.

Como se inscrever em uma das vagas?

Agora que a lista de vagas já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

