Mudança no ranking: Alex Pereira está entre os 5 melhores meio-pesados ​​do mundo?

Alex Pereira está a um passo de dominar as duas divisões. De novo.

Em sua vida passada como uma estrela do Glory Kickboxing, Pereira conquistou títulos nos médios e meio-pesados, algo que está a meio caminho de fazer no UFC depois de vencer o rival Israel Adesanya pelo cinturão até 185 libras no UFC 281. Pereira perdeu o título de volta para Adesanya em uma revanche, então imediatamente mudou para 205, onde fez uma estreia bem-sucedida no último sábado no UFC 291 com uma vitória por decisão dividida sobre Jan Blachowicz.

Não foi uma vitória dominante, mas a vitória de Pereira contra um ex-campeão o catapultou para o top 5 do ranking global do MMA Fighting

Ninguém teve uma carreira no MMA como Pereira. Seu sucesso anterior no kickboxing deu a ele algum prestígio, mas foram suas duas vitórias no ringue sobre um Adesanya (incluindo um nocaute espetacular em sua segunda luta) que tornou mais fácil para os matchmakers do UFC traçar um caminho para Pereira entrar na disputa pelo título e ele capitalizou lindamente.

Agora, ele está pronto para lutar pelo ouro do UFC novamente, com o título dos meio-pesados ​​da promoção mais uma vez sendo desocupado devido a uma lesão. Primeiro, foi Jiri Prochazka abrindo mão do título devido a uma lesão no ombro, depois Jamahal Hill recentemente fez o mesmo depois de sofrer uma ruptura no tendão de Aquiles. A próxima luta pelo cinturão dos meio-pesados ​​será a terceira seguida em que nenhum dos competidores entra como campeão.

Pereira está perto de ficar na metade da luta pelo cinturão vago? Ele nunca havia competido até 205 libras no MMA e sábado marcou apenas sua 10ª luta profissional. Por outro lado, além de Magomed Ankalaev ou Prochazka, não há mais ninguém no ranking do UFC que esteja em seu caminho. A coisa lógica a fazer é combinar Pereira com qualquer um deles.

Mesmo que Pereira ainda tenha planos de voltar aos médios para terminar seu negócio com Adesanya, não há razão para que ele não deva tentar o status de “campeão-campeão” primeiro.

