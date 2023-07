Mulher afirma que estava no céu depois de ficar clinicamente morta por 15 minutos: “Eu poderia assumir qualquer forma que quisesse”

PAs pessoas encontram conforto na fé, independentemente de a ciência apoiar suas crenças, e é uma fonte de segurança para as pessoas acreditarem que existe um lugar místico para onde as almas das pessoas vão quando morrem.

Apesar da absoluta falta de evidências disso, nem jamais poderia haver, milhões continuam a acreditar na existência fundamental de ‘paraíso‘, embora alguns vão ainda mais longe do que isso.

Uma mulher em particular, que foi declarada clinicamente morta por 15 minutos, afirma que durante o período de sua ‘morte’ ela foi capaz não apenas de ver paraísomas também moram lá por um período que ela definiu como ‘cinco anos’.

Linda Kramerque se formou profissionalmente como médica, afirma que após sua morte clínica em maio de 2001, ela viveu no céu por cinco anos.

Agora, embora se preocupe em ver alguém qualificado como profissional médico cair em tal posição, bem como o completo desrespeito que tem pela natureza científica de sua profissão, a história não deixa de ser cativante.

Kramer começou a sentir que tudo era um sonho

Depois de ser declarado clinicamente morto por 15 minutos, Kramer contou sua história no ‘Podcast de Experiência de Quase Morte’ no YouTube.

“Passei cinco anos no céu”, declarou ela.

“Neste lugar não existe tempo, eu poderia assumir qualquer forma que quisesse, até mesmo a de outras pessoas.

“Foi então que me vi parado no que chamei de ‘campo de flores’, olhando para uma cordilheira 30.000 vezes maior que o Monte Everest.

“Eu estava interagindo com as pessoas, conversando com elas e me tornando elas.”

O vídeo de sua entrevista já tem mais de 400.000 visualizações, destacando tanto a popularidade das fantasias religiosas quanto a intriga geral sobre o que pode esperar a alma após a morte.