Mulher é presa em conexão com a morte do neto de Robert De Niro

Policiais têm uma mulher sob custódia que eles acreditam estar diretamente ligada à morte por overdose de Robert de Niro neto de, Leandro De Niro Rodriguez … e o TMZ descobriu que os federais também estão no caso.

Fontes policiais nos dizem que a mulher de 20 anos foi presa na quinta-feira em Nova York por uma força-tarefa conjunta do NYPD e federal – e eles acreditam que ela vendeu drogas para Leandro antes de sua morte … que sua mãe disse ter sido devido a um fentanil OD.

Conforme informamos, o jovem de 19 anos foi encontrado morto dentro de um apartamento em 2 de julho. Ele havia aparecido no filme de 2018, “Nasce uma estrela” … interpretando o filho de Bradley Cooper melhor amigo de, George “Noodles” Stone, interpretado por Dave Chappelle . Leandro também apareceu em “Cabaret Maxime” em 2018.

Embora as autoridades ainda não tenham divulgado a causa oficial da morte, sua mãe, Drena De Niro, pegou na semana passada, “alguém vendeu a ele pílulas com fentanil que eles sabiam que estavam misturados, mas ainda as vendeu para ele”.