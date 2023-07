Mulher enlouquece no aeroporto do México e destrói equipamentos de informática

Reproduzir conteúdo de vídeo





O mau comportamento em aeroportos e voos comerciais tem atormentado os Estados Unidos ultimamente – e o problema agora se espalhou para o sul da fronteira com o México.

Confira este vídeo insano postado no Twitter … que mostra uma mulher enlouquecida em um balcão da Volaris Airlines no Aeroporto Internacional da Cidade do México em 4 de julho.

No clipe, a senhora pega scanners de código de barras e monitores de computador do balcão e quebra os itens no chão enquanto um funcionário da Volaris a observa em estado de choque.

Mas a mulher ainda não acabou. Ela vai atrás de outro balcão e faz a mesma coisa, estilhaçando equipamentos eletrônicos no chão.

De acordo com o Daily Mail, a mulher – identificada como maria guadalupe – ficou com raiva quando o agente de passagens da Volaris não quis reembolsá-la no local depois que ele não conseguiu encontrar a reserva do voo.

A polícia teria prendido Guadalupe por perturbar a paz e danificar todo o equipamento.

O surto durante o voo foi apenas o mais recente do que se tornou uma tendência crescente. Infelizmente, os EUA são o marco zero para esses tipos de explosões, sejam elas em aviões comerciais ou em aeroportos.